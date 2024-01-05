韓國瑜妙談綠抹紅侯友宜賣台　全場笑翻天

國民黨不分區候選人韓國瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月5日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨4日晚間在基隆大造勢，輔選基隆“立委”候選人林沛祥，主辦單位宣布現場突破3萬人，尤其國民黨不分區候選人韓國瑜致詞時，群情激昂。韓國瑜一樣妙語如珠，他表示，民進黨又只會打抹紅戰，最近狂打國民黨2024候選人侯友宜賣台，侯是最本土的，這就跟講韓國瑜會長出滿頭秀髮一樣，不可能。台下觀眾聽了笑翻天。



基隆造勢現場位於安樂區安樂路一段麵粉廠空地，國民黨大咖都到齊，有國民黨2024候選人侯友宜、馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、不分區“立委”候選人韓國瑜、謝龍介、許宇甄、徐弘庭、丁瑀、黨副秘書長江俊霆、基隆市黨部主委吳國勝、所有黨籍基隆市議員及林沛祥、前基隆市長張通榮，還有林沛祥父親、前基隆市長林水木、林沛祥母親、前“立委”徐少萍等。



謝龍介介紹韓國瑜出場，台上台下為之瘋狂，台下的挺韓直播主激動姐、高鈞鈞以及許多基隆韓粉、國民黨支持者，都群起沸騰，顯見韓國瑜在基隆人氣不減，台下不少民眾都直接起立，爭拍韓國瑜。



韓國瑜說，貪汙腐敗的民進黨撈夠了、賺翻了，把政治選票當作貪汙鈔票，如今吃飽了，他要問所有觀眾，民進黨是不是還“吃不飽？”台下觀眾全部跟著喊“吃不飽！”



韓國瑜痛批，民進黨搞的台灣缺疫苗、缺口罩、缺雞蛋，貪污貪到都要撐死了，也拿不出政績，就像老狗爬牆一樣，後繼無力，有力的是瘋狂追打侯友宜，還打侯友宜賣台？好笑，侯友宜是最本土的，講侯賣台，就像講韓國瑜會長出滿頭秀髮一樣，不可能！台下聽完全場大笑。



韓國瑜說，基隆35萬人口，竟只有一個“立委”，他剛在宜蘭，宜蘭45萬人口也才一個“立委”，結果宜蘭現任民進黨“立委”陳歐珀跟詐騙集團勾結，基隆的“立委”候選人林沛祥年輕有活力，有國際觀，熱愛體育，喜歡打籃球，更重視教育，眼睛已看到基隆未來發展，會從交通著手，林沛祥與謝國樑聯手，一定擦亮基隆。



韓國瑜說，若一個“立委”到“立法院”像啞巴一樣，就是不見了，但基隆有超級大喇叭，林沛祥保證不會孤獨，因為還有韓國瑜、謝龍介會全力幫忙。



韓國瑜與林沛祥、謝國樑及所有基隆民代一一熱情握手，隨後侯友宜上台也與韓國瑜深深擁抱握手，足見韓強大魅力。