綠白新竹拚場　民眾黨人氣旺、民進黨供點心

民進黨造勢晚會提供免費的茶水、蘿蔔湯和現搗麻糬供支持者自由取用。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月5日電（記者 盧誠輝）民進黨與台灣民眾黨4日晚間都在新竹縣竹北市舉辦造勢晚會，積極搶攻年輕選票，綠白造勢場相隔僅不到5公里，比人氣也比氣勢，現場氣氛更是大不相同。



民進黨4日晚間選在新竹縣竹北市光明六路與縣政九路口的停車場舉辦造勢晚會，整個停車場被塞爆，主辦單位宣佈有超過4千人到場支持；而民眾黨的造勢晚會則選在竹北市復興二路的水圳森林公園舉辦，就在新竹高鐵站附近，主辦單位雖未宣布到場人數，但現場目測人數明顯比民進黨造勢場還多。



除了人數互相尬場外，現場氣氛也很不一樣。民進黨的造勢場仍以動員為主，晚會開始前，一車又一車的遊覽車載著支持者前來，現場更隨處可見各鄉鎮舉牌，且現場還設有“點心區”和“茶水區”，提供免費的茶水、蘿蔔湯和現搗麻糬供現場支持者自由取用。



反觀民眾黨的造勢場，則未見到任何遊覽車，支持者大多自動自發前來，整個公園不但被擠爆，人潮甚至還溢出到公園外圍的馬路上，許多人寧願頂著寒風站等台灣民眾黨主席柯文哲的到來，也不願離開，還有許多熱情柯粉也自製各式標語表達支持，公園外更吸引了數10攤的小吃攤到場擺攤，現場宛如夜市般熱鬧。

