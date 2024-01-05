侯友宜談榮民父親愛台　轟賴清德抹紅引戰

左起國民黨“立委”候選人林沛祥、2024候選人侯友宜、基隆市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月5日電（記者 張穎齊）2024大選激戰，中國國民黨4日晚間在基隆大造勢，輔選基隆“立委”候選人林沛祥。國民黨2024候選人侯友宜壓軸登場，他致詞時痛批民進黨2024候選人賴清德搞“台獨”，鄙視“中華民國憲法”，選舉只會抹紅、說大陸介選，引爆戰爭就是賴清德。侯也感性說，自己的父親侯溪濱曾參加過國共內戰，守護過台灣，有榮民證，他們兩代都保衛台灣，相信團結所有在野力量一定贏。



基隆造勢現場位於安樂區安樂路一段麵粉廠空地，主辦單位宣佈超過3萬人，國民黨大咖都到齊，有國民黨2024候選人侯友宜、馬英九、黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、不分區“立委”候選人韓國瑜、謝龍介、許宇甄、徐弘庭、丁瑀、黨副秘書長江俊霆、基隆市黨部主委吳國勝、所有黨籍基隆市議員及林沛祥、前基隆市長張通榮，還有林沛祥父親、前基隆市長林水木、林沛祥母親、前“立委”徐少萍等。



侯友宜壓軸大進場，受到支持者熱情夾道歡迎，侯友宜上台與所有人一一握手擁抱，展現母雞溫情氣勢。



侯友宜說，賴清德說“中華民國”是神話，還說“中華民國憲法”是災難，是在鄙視台灣，他要請教基隆鄉親，賴不認同“國家”，只想“台獨制憲”、建立“台灣共和國”，引爆戰爭的是不是就是賴清德？台下大喊“是！”



侯友宜說，民進黨有十大弊案，他問賴清德為何不辦黑金？賴不回，民進黨執政8年了，他要說，以前民進黨在拉攏侯友宜時，說他是武俠小說中嫉惡如仇的武俠人物、辦案厲害，現在他要代表國民黨選“總統”了，就說他與黑金作夥，對他侮辱，民進黨靠抹黑、捏造故事、沒誠信，一騙再騙。



侯友宜說，自己財產申報都經過檢驗、無問題，但民進黨選舉選到人性都沒了，想騙票贏得政權，大家都看不起，最近又開始抹紅說大陸介選。