高鈞鈞：勸有心人別打著韓國瑜名義挺柯文哲

有“韓粉女神”之稱的直播主高鈞鈞接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆1月5日電（記者 張穎齊）2024大選進入最後關頭，力挺國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜的韓粉出現分裂，前高雄市鳥松區鳥松里長陳清茂及部分過去挺韓直播主選擇支持台灣民眾黨2024候選人柯文哲。有“韓粉女神”之稱的直播主高鈞鈞接受中評社訪問表示，韓國瑜已力挺國民黨2024候選人侯友宜、趙少康，對於有些打著韓旗號挺柯文哲的人，她認為很不可取，不尊重韓。



高鈞鈞，新北市人，靜宜大學英文系學士、美國田納西州大教育心理學碩士，自美國返台之初擔任英語教師工作，後轉戰模特兒及中英文雙語主持人行業，擁有1米73的高挑身材。韓國瑜2018年參選高雄市長起，高鈞鈞成了挺韓直播主，各場次無役不與，備受廣大韓粉青睞，常在抖音等各網路社群針貶時事。



高鈞鈞說，民主社會，要挺誰都給予尊重，但她不認同的是，拿著韓國瑜的旗號，包裝自己說是挺韓國瑜，卻又要號召票投柯文哲，這完全不是韓國瑜真正的意思，她認為陳清茂此舉很不尊重當事人韓國瑜。



高鈞鈞直言，陳清茂一直說自己挺韓，但卻在做與韓國瑜想法背道而馳的事情，那並不是真正挺韓，只是打著韓的名義去辦活動，還說韓國瑜心裡也想支持柯，這真是鬼扯，想藉此洗腦選民，她認為台灣就是被這樣搞得太亂。



高鈞鈞強調，韓國瑜已都說要堅定支持侯康配，她當然是希望政黨輪替，把票投給會贏的侯康配，其實她是以政黨輪替及韓國瑜的號召為最大目標，比如半年前藍白合在醞釀時，柯文哲好像有機會、人氣也旺，當時大家也可能挺得下去，可是現在侯友宜聲勢較好，要以會贏的組合、政黨輪替為先。