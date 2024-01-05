抓住消費旺季 激活消費潛力

中評社北京1月5日電／元旦消費市場實現“開門紅”，彰顯我國內需蘊含巨大潛力。



綜合權威部門及第三方平台發布的數據，元旦假期3天，全國國內旅遊出游1.35億人次，同比增長155.3%，按可比口徑較2019年同期增長9.4%；2024年元旦檔票房創中國影史同期新紀錄；元旦假期，全國堂食線上交易額同比增長超230%……



作為拉動經濟的“三駕馬車”之一，消費在國民經濟中扮演著越來越重要的角色。近年來，最終消費支出對經濟增長貢獻率持續提升，2023年前三季度該值已經達到83.2%。2024年元旦假期消費數據再一次印證了我國消費市場韌性強、潛力大、活力足。



消費呈現強勁增長態勢，一方面離不開精準施策。比如，有的地方發放新一輪消費券，用“真金白銀”激發市場消費活力；有的地方結合旅遊資源特點推出特色舉措，給冬季消費“燃一把火”。



消費券的持續發放將有助於激發旺季消費潛力。比如，聚焦文化旅遊、汽車、家電、家居、餐飲、百貨等領域，多地已經通過電子紅包、線下折扣券等形式發放消費券，總金額從百萬元到千萬元不等；也有地方針對區域特色定向發放消費券，讓有特定需求的消費者獲益，例如離島免稅消費券等。



另一方面，消費呈現強勁增長態勢還得益於創新消費模式、消費場景、消費業態的湧現。例如，這個冬天，憑借“人造月亮、飛馬踏冰、熱氣球、交響樂團、鄂倫春族人在中央大街表演馴鹿”等，哈爾濱這座冰城釋放出獨特的魅力，吸引了來自五湖四海的內需。無論是“一串燒烤帶火一座城”的淄博，還是在冰雪季大放異彩的哈爾濱，其背後都離不開政府及市場主體發力挖掘多元消費需求、創新多元消費場景，從而豐富消費體驗，也展示出滿滿誠意。



萬象更新，隨著政策的逐步落地顯效，相信2024年會打造出更多消費亮點，釋放出更強消費活力。



來源：證券日報 作者：張敏



