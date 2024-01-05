能源指標完成度有喜有憂

中評社北京1月5日電／時間過半，任務過半。日前發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》實施中期評估報告顯示，主要目標指標進展總體符合預期。單從能源相關指標完成情況來看，有喜有憂。



喜的是，“能源綜合生產能力”指標提前實現。能源安全是關係國家經濟社會發展的全局性、戰略性問題，對國家繁榮發展、人民生活改善、社會長治久安至關重要。“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要首次將“能源綜合生產能力”納入安全保障類指標。要實現經濟社會可持續發展，必須在保障能源安全的前提下，推動能源轉型，實現高質量發展。



“十四五”以來，我國能源綜合生產能力顯著增強。按照我國在氣候雄心峰會上的宣示，到2030年，風電、太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。然而截至2023年底，全國風光總裝機已突破10億千瓦，結合國家能源局設定的新一年風光裝機指標，我國在2024年將大幅提前完成在國際社會宣示的目標。隨著新能源快速發展，可再生能源已成為我國保障電力供應的新力量，占全國發電總裝機超過50%，歷史性超過火電裝機，成為含金量十足的“中國名片”。



與此同時，我國能源產供儲銷體系不斷完善，能源穩定供應和風險管控能力進一步加強。其中，傳統能源有新突破，煤炭兜底保障能力不斷提升，原油產量穩定在每年2億噸以上，天然氣連續7年增產超100億立方米；電力系統靈活調節能力穩步提升，抽水蓄能電站、新型儲能裝機容量大幅增長，迎峰度夏、迎峰度冬等重點時段能源供應總體平穩。



憂的是，“單位GDP能源消耗降低”指標滯後預期。單位GDP能源消耗降低指每生產1單位GDP所消耗能源量與基期相比的降低比例。設置該指標，有利於引導提高能源利用效率，保障能源安全，以能耗約束倒逼產業結構轉型和發展動能轉換，助力“雙碳”目標達成。國家統計局數據顯示，2021年，我國單位GDP能耗比2012年累計降低26.4%，年均下降3.3%，相當於節約和少用能源約14億噸標準煤。



由於產業結構偏重、投資占比偏高，當前我國單位GDP能耗約為經濟合作與發展組織(OECD)國家的3倍、世界平均水平的1.5倍，下降空間仍然較大。初步測算，“十四五”期間，單位GDP能耗降幅每擴大1個百分點，每年可減少能源消費0.5億噸標準煤以上，相應減少二氧化碳排放1億噸以上。全力做好能耗下降工作至關重要。

