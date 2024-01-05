支付行業監管態勢趨嚴

中評社北京1月5日電／近年來，支付行業在服務實體經濟和民生需求方面的滲透率逐年提高，已經成為我國金融服務的特色亮點和重要標識之一。移動支付廣泛覆蓋網購、線下商鋪等多場景，與每個人的日常生活消費緊密相關。從小額、便民支付領域數據看，2023年支付機構年交易量已超1萬億筆、金額近400萬億元，個人和數千萬商戶支付需求得到有效滿足。從大額、對公支付服務看，商業銀行在其中扮演重要角色。經過數十年發展，我國支付清算體系愈發完善，支付行業取得顯著成效。



然而，從2023年金融監管部門對非銀行支付領域開出的罰單看，嚴監管仍是支付行業的高頻詞。據不完全統計，支付機構收到約50張罰單，被罰金額約60億元，再次引發人們對合規支付的思考，這不僅事關金融消費者的切身權益，甚至還影響整個支付行業生態健康。



值得一提的是，防控支付風險是支付行業的重要課題。隨著我國數字經濟、電子商務等新業態的發展，個別支付機構趁機渾水摸魚，頻現違規經營亂象。有的支付機構違規挪用用戶資金，有的支付機構未按規定履行客戶身份識別義務，還有個別支付機構為違法犯罪活動提供資金轉移通道，這些違規重災區既潛藏無窮風險，又為支付行業的健康發展增添了不安全因素。



整治支付亂象需要監管部門及時“亮劍”。目前，我國移動支付普及率高達86%，移動支付的背後涉及跨行清算、跨境支付等業務，囊括金融領域的方方面面，金融交易和結算的複雜性、交叉性不言而喻。正因為支付與不同領域和行業息息相關，倘若不及時斬斷單體機構所暴露的違規交易鏈條，很可能加速金融風險傳染，進而衝擊整個金融體系、擾亂實體經濟秩序。眼下，隨著嚴監管態勢不斷延伸，不合規支付機構將加快出清，但是處罰並不是監管部門的目的，而是為糾正和整改其違規行為、加速淨化野蠻生長環境。



須從規矩出方圓，嚴監管離不開支付領域法規制度賦能。中央金融工作會議提出，要加強金融法治建設，及時推進金融重點領域和新興領域立法。近期國務院常務會議審議通過《非銀行支付機構監督管理條例》，這是貫徹落實中央金融工作會議的具體舉措，將成為金融監管部門推動支付行業合規發展的有力抓手。



可以預見的是，嚴監管將是支付行業常態化、長期化趨勢。監管部門開出的罰單釋放出嚴監管信號，也為其他支付機構敲響了警鐘。面對存量支付市場競爭加劇的現狀，支付機構必須樹立合規經營意識、釐清權責邊界，衹有在明確的若干監管紅線內展業，才能盤活存量業務、吸引增量用戶，進而推動支付市場更加有序發展。



來源：經濟日報 作者：王寶會



