縣域餐飲“上行”釋放消費潛能

中評社北京1月5日電／國家統計局最新數據顯示，2023年以來，我國餐飲業呈現出強勁復甦趨勢。2023年1月份至11月份，全國餐飲收入47485億元，同比上升19.4%，增幅顯著高於社會消費品零售總額增幅。餐飲消費強勢復甦，意味著一個煙火蒸騰的中國回來了。這背後，不僅是民間活力的重新釋放，也意味著國人消費信心的持續提升。



在消費復甦過程中，還出現了很多新亮點。比如，一些頭部縣域餐飲品牌“反攻”一線城市市場且取得亮眼成績。美團數據顯示，2023年以來，闖入一線城市的縣城頭部餐飲品牌，訂單和用戶數平均增速都超過了50%。其中，上海成為擁抱縣域餐飲品牌最為積極的一線城市。這些頭部縣域餐飲品牌已經在一線城市街頭大量湧現，豐富了大都市居民的餐飲選擇。這種新的經濟現象，是中國市場空間廣闊、消費潛能巨大的又一重要表征。



恢復和擴大消費，大力提振市場信心，是基於此前疫情對經濟影響而作出的務實選擇。一年來，中國經濟尤其是消費領域，新的動能蓬勃生長。



兩種變化也正在發生。一是大城市生活方式向縣域下沉。在全國各地的縣城，高端餐飲、露營、騎行成為很多居民的時尚生活方式。二是一些縣域餐飲品牌的上行。相關平台數據顯示，2023年1月1日至12月1日，一二線城市的千店規模縣域餐飲品牌，平均門店增速、訂單量增速、交易額增速、用戶數增速同比分別達10.7%、94.3%、77.6%和84.5%，相關增速均領先大盤。



這兩種變化都在釋放一種信號：中國產業經濟的要素正在跨區域、跨層級流動，大城與小城的生活和消費方式形成同頻共振，在雙向奔赴中開辟出更加光明的前景。



其實，不論是下沉還是上行，都是兩種因素合力促成的結果。一方的力量來自互聯網或者數字化。互聯網既帶來理念與生活方式的相互影響，也打破了技術的鴻溝。一線城市年輕人熱衷的，小城市的年輕人也在追逐；互聯網技術降低了商家的開店與獲客成本，使大城市商家在獲益，小城市商家也沒有缺席。



譬如餐飲行業。不同於全球通用的“高價地段”決定餐飲品牌發展的擴張模式，我國當今的餐飲品牌廣泛結合了團購、外賣、直播等互聯網運營手段，不僅有效爭取到一線年輕用戶的注意力，同時也省去了到黃金地段搶高租金位置的成本，因此在產品和價格上更有競爭力。這正是縣域餐飲品牌能夠“反攻”一線城市的商業邏輯。



雙向奔赴的另一種驅動力量，則是國民對性價比的擁抱。“不是xxx用不起，而是xxx更有性價比”成為2023年的流行口號，反映了消費者追求物美價廉的普遍心理。不論大城小城、高線低線，在性價比上消費者實現了心理趨同。



可以看到，一線品牌下沉與縣域品牌上行，已經成了中國市場充滿消費活力的典型特徵。隨著未來城鄉差距進一步縮小，國民消費分級的特徵將進一步抹平，多樣性、均等化的消費格局會進一步呈現，這對推動經濟高質量發展是十分重要的利好要素。



在此過程中，繼續發揮好數字化設施對擴內需、促消費的作用，尤其不可輕視。中央經濟工作會議明確指出，要著力擴大國內需求，培育壯大新型消費，大力發展數字消費。商務部等12部門此前發布的《關於加快生活服務數字化賦能的指導意見》也提出，未來要引導餐飲、零售、住宿等傳統生活服務企業開展數字化、智能化改造升級，利用信息技術手段，提升市場分析和客戶獲取能力，有針對性地優化經營方式，為客戶提供更快響應和更好服務。



回過頭看，在大城市與小城市餐飲消費的互動中，如果沒有數字化轉型帶來的經營成本降低，沒有技術賦能導向的服務半徑擴大，大概不會出現此情此景。充分借力數字技術，發揮好數字化基礎設施的優勢，方能充分釋放國民消費潛力，助力國民經濟持續向好、加快復甦。



來源：經濟日報 作者：韓立



