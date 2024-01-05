日本調查顯示撞機前海保飛機未獲准進入跑道

這是1月3日在日本東京羽田機場拍攝的飛機殘骸。（來源：新華網） 中評社北京1月5日電／據新華社報導，日本國土交通省3日公布空中交通管制人員在2日發生的東京羽田機場兩機相撞事故前與兩機機長的通信記錄。記錄顯示，海上保安廳的飛機未獲得進入跑道許可。



根據記錄，空管人員2日17時43分指示日本航空公司客機“繼續進入C跑道”，17時45分下達“著陸無障礙”的指令。空管人員同時向海保飛機下達沿C5（滑行道）“滑行至跑道停止位置”的指令，海保飛機機長復述了上述指令。直至17時47分事故發生，沒有空管人員向海保飛機下達允許進入跑道的記錄。



據悉，兩機相撞事故發生後，日航客機機長2日在接受公司問詢時表示，得到來自空管人員的著陸許可，並在復述一遍指令後進行著陸操作。海保飛機機長表示在得到起飛許可的情況下進入跑道。



日本運輸安全委員會3日正式對事故展開調查。調查人員當天表示已回收海保飛機的飛行數據記錄器和駕駛艙話音記錄器。東京都警視廳3日以業務過失致死傷嫌疑成立搜查本部，對日航飛機和C跑道進行取證並對相關人員進行問詢。



2日傍晚，從日本札幌新千歲機場起飛的日航516航班客機在羽田機場降落時，在跑道上與海上保安廳飛機發生碰撞並起火。事故發生後，客機上所有人員被安全轉移，海保飛機上人員5人死亡、1人重傷。兩架飛機均被燒毀。事故導致羽田機場2日一度關閉所有跑道，原計劃當天在該機場起降的226個航班被取消，4萬多人出行受到影響。3日，日航和全日空兩家航空公司在羽田機場起降的共計180個日本國內航線航班被迫停飛。



（來源：新華網）