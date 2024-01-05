侯友宜：弱勢子女大學免學費　改變貧窮世襲

國民黨大選候選人侯友宜。（中評社 資料照) 中評社台北1月5日電／台灣貧富差距擴大，中國國民黨大選候選人侯友宜4日接受專訪中表示，為改變“貧窮世襲”的惡性循環，當選後，將加強照顧弱勢家庭子女，弱勢及“辛苦家庭”的大學生及研究生，就讀公私立大學皆免學費，初估有97萬學生受惠，政府負擔新台幣515億元，勝過將錢虛擲在無效用的前瞻項目。



侯友宜4日接受《中國時報》專訪。報導中指出，侯先前提出青年政策，包括“學貸免利息”，無論在學或畢業後還學貸，利息都由政府補助。在選舉倒數最後階段，侯友宜更進一步加碼，凡是具有“中華民國”籍，來自弱勢與辛苦家庭的學生，念大學及研究所“免學費”。



台大經濟系教授駱明慶曾就台大學生特質發表論文指出，台大生多來自雙北，以大安區比例最高，父親是中高白領階級與公務員比例達77.5%。台大經濟系教授林明仁與學生沈暉智的研究論文亦指出，父母資產多寡影響子女的教育機會，有錢人家的子女進入台大和其他頂大的機會更高，獲取的資源也更多。



侯友宜說，民進黨執政下，台灣貧富差距擴大，貧窮變成世襲，有錢人家學生進入學費較低的公立學校就讀、家境小康或弱勢家庭學生背債進入學費較高的私校就讀，這些孩子為了高額學費要去打工，沒辦法好好讀書，受教權受影響，進而影響其後續生涯發展，形成惡性循環，弱勢家庭子女的求學路備嘗艱辛，應該多協助弱勢學生。

