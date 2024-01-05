葉元之：羅致政外遇不影響選情　綠粉不在乎

國民黨新北市“立委”候選人葉元之。（中評社 資料照） 中評社台北1月5日電／民進黨新北市板橋東區“立委”候選人羅致政遭揭露疑似私密影片外流，掀起熱議。對此，羅致政的對手、中國國民黨新北市“立委”候選人葉元之4日在政論節目強調，影片真偽要由檢調說了算，但是大家自己心中都有一把尺，並透露羅致政陣營還有必勝把握，認為外遇相關事件不會影響選情，因為板橋還是偏綠，不太在意羅做了甚麼事情。葉元之也再三強調絕不是他所為，“如果是我，我退出政壇都沒關係”。



根據《中時新聞網》報導，葉元之4日接受政論節目《戰情室上線啦》專訪，談及此事，葉坦言，他不確定是否能在選前公布鑑定結果，因為羅致政應該跟國家機器比較熟，他也不敢隨便亂評論這件事，因為影片真偽還是要由檢調、公正單位說了算，“很多人都有看過，大家自己心中都有一把尺，我就不特別評論是真是假，但如果是真的，那深偽技術真的還蠻強的”。



對於選情影響，葉元之透露，有跑民進黨的記者說，羅致政陣營還是覺得有必勝的把握，第一是認為沒什麼影響、已經處理的很好。第二則是羅致政在5年前有外遇，當時是被壹週刊拍到“五天內兩度去摩鐵”，當時羅致政鞠躬道歉，現在傳出的深偽影片偽造的也是過去的場景，“那個臉算是年輕的臉”，所以算是五年前的事情，而羅致政在2020年仍能連任成功，所以羅陣營認為外遇對選情不會有影響、覺得板橋民眾不在意這個。



葉元之坦言，現在板橋還是偏綠，一直是藍營的艱困選區，而且羅致政的支持者很鐵、不太在意羅做了甚麼事情。葉也透露，事情一發生的時候就有很多媒體來問他的回應，但他都說“先不回應，他的事情他自己面對”，但當天晚上就有羅致政的支持者在網路上說：“葉元之好可惡，為了要選舉，竟然出這個奧步，變造這個影片”。

