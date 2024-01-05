中評社北京1月5日電／網評：致敬，溫潤人心的不凡力量！



來源：新華社 作者：熊翔鶴



“三次被村民聯名請願留任的第一書記”莫日發、“80多個孩子的媽媽”朱培娟、傳承紅色基因的“故事爺爺”王忠祥、“俠骨柔情的反詐民警”塗凱峰……4日，“中國網事·感動2023”十大年度網絡人物正式揭曉。他們於平凡中書寫不凡，在寒冬時節帶來溫潤人心的力量。



一個善念能堅持多久？王忠祥的回答是近20年，退休後，他到120多所中小學校講述紅色故事，為4000多個孩子校准人生航向；山村教師楊紅軍的回答是近40年，他堅守三尺台，燃燈於山林，托舉起每個孩子的夢想；“義務理髮師”賈潮江的回答是60年，從年少到白頭，數十年如一日，他始終葆有赤誠奉獻之心……總有些愛，是熱血沸騰的信仰，是不求回報的堅守，讓時光流轉中滿懷溫情。



一聲呼喚意味著什麼？一聲“媽媽”，是福利院80多個孩子最真誠的依戀，也是朱培娟最高的榮耀獎章，雖非親骨肉，依然父母心；一聲“莫書記，你莫走”，是村民們對莫日發的認可和牽掛，他用辛勤付出、不計回報，換來山村蝶變；一聲“謝謝塗警官”，是群眾對“反詐民警”塗凱峰的由衷感謝，他用成功預警攔截電詐3000餘次、凍結止付50餘起、幫助群眾保住資金500多萬元的“成績單”，踐行守護一方財產安全的承諾；一聲“念鄉人”，是視頻博主莫宙為更美家鄉奮鬥的力量……總有些愛，是責無旁貸的擔當，是嘔心瀝血的奉獻，如一束束光照亮前行路。



一份溫暖源於何處？列車被困時，趙陽堅持著鐵路人“人民至上、生命至上”的信念，為旅客們撐起一處避風港；養父母病重、家庭陷入困境時，汪萍以瘦弱的肩膀扛起了整個家，詮釋著孝老愛親的真諦；轉業回家後，“螺絲釘志願者”朱言春將雷鋒本色作為守初心、擔使命的落腳點，馳騁疆場無畏，平凡崗位不悔……總有些愛，是守望相助的情懷，是推己及人的善意，讓溫暖洋溢四方。

