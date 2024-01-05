中評社北京1月5日電／網評：喜看文旅消費“開門紅”



來源：光明日報 作者：蔡之兵



2024年元旦假期，全國旅遊市場迎來“開門紅”。根據文化和旅遊部數據中心的測算，元旦3天假期，全國國內旅遊出游1.35億人次，同比增長155.3%；實現國內旅遊收入797.3億元，同比增長200.7%，較2019年同期增長5.6%，充分表明我國居民消費的巨大潛力，為經濟預期的改善和全年經濟上行趨勢奠定了堅實基礎。



元旦假期的旅遊消費熱潮，折射文旅市場持續升溫。從經濟學角度看，預期是影響經濟表現的重要因素，兩者之間存在明顯的正相關關係。一般而言，對未來發展的預期越強，各市場主體對經濟發展的信心就越足，由此產生的投資與消費規模和強度也就越高，發展動能也會隨之增長。近年來，相關部門制定並出台了一系列有力政策，通過豐富優質旅遊供給、完善綜合監管機制、提升公共服務效能，極大改善了社會預期，不斷為市場主體的發展信心和預期的增強注入動能，為宏觀經濟持續恢復向好提供了有力支撐。



本輪文旅消費的火爆表現並不是暫時的，將在今年乃至更長一段時間內延續下去。首先，從過程看，文旅消費包含衣、食、住、行、娛等多方面的消費類型，涉及領域多、行業多、從業人員多，大量的市場主體都能從中直接獲益，這對提振廣大市場主體的發展信心和改善整個社會預期具有直接的促進作用。其次，文旅消費的火爆體現了人民群眾日益增長的美好生活需要，反映了整個社會消費心理的轉變和人們對精神享受追求層次的提高，具有常態性、可持續性。再次，在大量不同類型的經濟指標中，文旅消費表現對經濟形勢具有明顯的先行指引作用。從宏觀層面看，本輪元旦假期火爆的旅遊消費，會極大提高各地和相關領域市場主體對旅遊行業的重視程度和對文旅基礎設施的投資力度，有效助推經濟發展；從微觀層面看，旅遊消費的火爆也表明居民消費行為和習慣出現了變化，充分釋放消費需求。



文旅市場的火爆，也彰顯著我國經濟活力強勁迸發。文旅消費與宏觀經濟長期存在密切關係。無論是國家層面還是地區層面，文旅市場的景氣程度往往與經濟指標的走勢呈高度一致態勢。一方面，2023年以來，我國的旅遊市場進入了快速復甦階段，各重要節假日的旅遊數據呈現明顯的“節節高”趨勢，與季度經濟增速的變化基本保持一致。相關數據顯示，2023年“五一”假期，全國國內旅遊出游合計2.74億人次，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%，實際國內旅遊收入1480.56億元，同比增長128.90%，與之呼應，我國2023年二季度GDP同比增長6.3%。到了2023年中秋節、國慶節假期，國內旅遊出游人數8.26億人次，按可比口徑同比增長71.3%，實現國內旅遊收入7534.3億元，按可比口徑同比增長129.5%，從環比看，我國2023年三季度GDP也增長1.3%。到2024年的元旦假期，文旅市場的火爆和經濟上行的態勢持續交織，折射出我國經濟韌性強、潛力大、活力足的特點。

