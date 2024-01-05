選前黃金周衝刺策略　柯10字回應氣氛尷尬

民眾黨2024大選候選人柯文哲到台中、彰化車隊掃街。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月5日電（記者 方敬為）台灣民眾黨2024大選候選人柯文哲今天到台中、彰化車隊掃街，外界解讀力拼決戰中台灣。上午受訪時被問到對中台灣選情的看法及選前黃金周的衝刺策略？柯文哲回答，“就是掃街還有大型活動”，大概就這樣而已。回應簡短，讓氣氛一度尷尬，不過柯隨後補充，確實中台灣贏，選舉就贏，當然是需要盡量爭取。



柯文哲力拼決戰中台灣，今天一整天在台中、彰化車隊掃街拜票。明天晚間接著在台中市舉辦中部選前黃金周大型造勢晚會，積極爭取中台灣選票。



柯文哲上午抵達掃街起點，接受媒體聯訪。被問到選前黃金周的衝刺策略？他簡短回應，就是掃街，還有大型活動，就這樣而已啊，選舉工作差不多就這樣。



記者追問中台灣選情？柯文哲表示，中台灣在台灣的選舉史上被視為搖擺州，確實中台灣贏，選舉就贏，所以需要盡量爭取。可以發現台中市長選舉，藍綠轉換應該也是最頻繁的縣市，民眾黨應有機會獲得中部人的青睞。



對於民進黨台南市長黃偉哲就台南社會住宅建設，怒批柯文哲說謊。柯回應，第一點，台南沒有社會住宅不是他講的，是年輕人講的。第二點，年輕人沒有房子住是事實，社會住宅已完工跟可以搬進去住是有分別的。據他瞭解，完工到可以入住，事實上還有一段差距。