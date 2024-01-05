橫琴粵澳深度合作區貨物進出口稅收政策發布

9月26日，車輛在澳門往橫琴方向車道上行駛。（來源：新華社） 中評社北京1月5日電／據新華社報導，為支持橫琴粵澳深度合作區開發開放，經國務院同意，財政部會同海關總署、稅務總局印發通知，明確橫琴粵澳深度合作區貨物有關進出口稅收政策。



橫琴與澳門特別行政區之間設為“一線”，橫琴與中華人民共和國關境內其他地區之間設為“二線”。根據通知，合作區實施貨物“一線”放開、“二線”管住的稅收政策。一是為推動“一線”貨物高效便捷流動，除法律法規明確規定不予免稅或保稅的貨物外，符合條件的貨物經“一線”進入合作區免稅，其他情形的貨物予以保稅。二是為促進澳門產業多元化發展，合作區內企業生產的含進口料件在合作區加工增值達到或超過30%的貨物，經“二線”進入內地免征進口關稅，按規定徵收進口環節增值稅和消費稅。同時，合作區內免稅或保稅貨物及其加工制成品銷售給個人的，以及經“二線”進入內地內銷的，按規定徵收進口稅收。三是內地經“二線”進入合作區的有關貨物視同出口，按規定實行增值稅和消費稅退稅，涉及出口關稅應稅商品的徵收出口關稅。四是加強監管，加強對重點商品的管理，對走私等行為依法進行處理，切實防範風險。



與合作區現行貨物進口稅收政策相比，此次政策做出如下調整：一是從“一線”放寬調整為“一線”放開，擴大享受免稅或保稅政策的主體和貨物範圍，促進“一線”貨物高效便捷流動。二是優化完善“二線”管住政策，在此前政策基礎上，增加加工增值免關稅政策，鼓勵合作區內開展加工製造，促進澳門經濟適度多元發展。



此外，三部門還印發通知，明確了合作區個人行李和寄遞物品有關稅收政策。一是為推動人員進出高度便利，以自用、合理數量為限且符合有關管理規定，除法律法規明確規定不予免稅的外，物品經“一線”免稅進入合作區。二是物品經“二線”進入內地，應按規定進行監管、徵稅，旅客（不含非居民旅客）攜帶物品的免稅額度不超過8000元（含8000元）人民幣。三是加強監管，免稅物品不得再次銷售，加強對走私等行為的處理。