深圳原創舞劇《咏春》在港首演

香港銅鑼灣羅素街大屏展示《咏春》演出信息。（來源：香港商報） 中評社北京1月5日電／據新華社報導，由深圳歌劇舞劇院創排演出的舞劇《咏春》4日晚在香港演藝學院首演，將一連演出5場。該舞劇以舞者之武，在新年伊始為香港觀眾獻上一場精彩的藝術盛宴。



舞劇《咏春》由中國舞蹈家協會主席馮雙白任編劇，舞壇“雙子星”韓真、周莉亞任總編導。該舞劇自演出以來，在內地和海外均受到歡迎，已完成百餘場巡演。



該舞劇通過精巧的舞蹈造型設計，將武術和舞蹈相結合，並真實直觀地呈現在舞台上。劇中關於太極拳、八卦掌、八極拳、螳螂拳、咏春拳等拳種的展示，既讓觀眾看到傳統武術“攻防技擊”的氣勢，又展現了舞蹈藝術優雅舒展的肢體美感。



“非常精彩，就像在看武打電影般過癮。”演出結束後，香港市民梁小姐告訴記者，令她印象最深的，是舞蹈演員用放慢的舞蹈動作和集體“暫停”的造型，來製造電影中的“慢動作”和“定格”等特效。



在當日演出開始前，以“春咏香江”為主題的《咏春》新年香港首演活動在香港演藝學院舉行。香港特區署理行政長官陳國基、香港中聯辦主任鄭雁雄和深圳市政協主席林潔等出席活動。



陳國基致辭表示，舞劇《咏春》展現出深厚的嶺南文化，並通過豐富的故事情節，表達出中國人的拼搏精神。特區政府將與粵港澳大灣區其他城市攜手合作，通過創新多元的方式，為廣大觀眾帶來更多精彩演出，展現大灣區的文化軟實力。



香港中聯辦副主任盧新寧在致辭中表示，舞劇《咏春》在香港舉辦新年首演活動，同步啟動2024年全球巡演首發式，既是致敬傳承，又是展望未來，具有特別重要意義。期望以此為契機，激發昂揚向上的奮鬥精神，展現中華文化的時代風采，開啟打造人文灣區的嶄新旅程。



林潔致辭表示，從香港導演拍攝的《一代宗師》《葉問》等影視作品，到深圳原創舞劇《咏春》，深港雙城對“咏春”的繼承性發展、創新性轉化，都取得了可喜的成果，這是一種文化共鳴，更是一種文化自覺。