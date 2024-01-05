中國古動物館（保定自然博物館）開館

中國古動物館（保定自然博物館）展廳內。（來源：新華社） 中評社北京1月5日電／據新華社報導，世所罕見的恐龍骨架化石、數十種滅絕生物復原製品……中國古動物館（保定自然博物館）1月3日正式開館運行。這座以古生物化石等自然資源為載體的自然科學類專題博物館，旨在系統普及地球科學知識、生命起源與演化歷程以及生態保護理念。



該館由河北省保定市人民政府和中國科學院古脊椎動物與古人類研究所共同打造，總建築面積約7.3萬平方米，以“自然·生命·人”為展覽主題，以“演化”為展覽主線，設置“地球脈動”“遠古海洋”“恐龍帝國”“哺乳新生”“滅絕之殤”等多個主題展廳，目前展出展品約6000件。



記者在館內看到，已知世界最早的有頜魚類“奇跡秀山魚”、世界罕見三維保存的翼龍蛋“天山哈密翼龍蛋”、世界唯一中華猛龍骨架標本“董氏中華猛龍”、已知世界上最大的馬“埃氏馬”頭骨等“鎮館之寶”化石藏品集中亮相。此外，科學復原的三維動態模型和場景復原、VR體驗及互動裝置進一步帶領觀眾沉浸式認識遠古時代。



中國古動物館（保定自然博物館）館長金海月介紹，為更好追蹤科學熱點，館內還將分期舉辦不同主題的特展、科普研學活動，5D影院和飛行影院也將陸續開放，打造科技、人文於一體的藝術盛宴。



除科普服務以外，中國古動物館（保定自然博物館）還承擔著重要的科研功能。“依托博物館的空間，未來，化石成果的發現、修復、研究、展示的完整鏈條都可以在這裡實現。”中國科學院古脊椎動物與古人類研究所所長鄧濤說。