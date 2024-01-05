全球航空業穩步復甦（國際視點）

阿聯酋阿布扎比國際機場新航站樓於2023年11月正式投入使用，該航站樓占地約74萬平方米，設計年旅客吞吐量達4500萬人次。圖為阿布扎比國際機場新航站樓一景。（來源：人民日報中東中心分社） 中評社北京1月5日電／據人民日報報導，國際航空運輸協會（以下簡稱“國際航協”）公布的最新預測顯示，2023年全球航空業總收入將達到8960億美元，高於此前預測；預計2024年總收入將達到9640億美元。國際航協理事長威利·沃爾什表示：“從2024年開始，全球航空客貨運預計都將恢復至更常態化的增長。”



航空客貨運強勁增長



國際航協的數據顯示，2023年10月全球航空客運總量較去年同期增長31.2%，恢復至新冠疫情前水平的98.2%；預計2024年全球航空客運量將突破47億人次。與此同時，航空貨運也呈較快增長勢頭。數據顯示，2023年10月全球航空貨運需求較2022年同期增長3.8%，連續3個月實現同比增長；預計2024年貨運收入將達1110億美元，高於2019年水平。



國際機場理事會歐洲分會的一份報告顯示，因夏季客運需求持續增長等因素，已將2023年全年歐洲航空客運量預測上調至疫情前的95.5%，預計客運量將在2024年全面恢復。另據中國民航局發布的數據，2023年第三季度，航空客運規模創季度歷史新高，共完成旅客運輸量1.8億人次，同比增長108.3%，較2019年同期增長2.6%。業內人士表示，中國國內航空市場業績表現搶眼，是拉動全球航空市場增長的重要因素。



在諸多利好因素的帶動下，全球航空業整體營收實現較快增長。例如，總部位於英國的歐洲航空企業國際航空集團公布的數據顯示，2023年第三季度該集團利潤達17.5億歐元，同比增長43%，連續第二個季度創歷史新高。總部位於法國的法國航空—荷蘭皇家航空集團表示，在夏季訂單量大漲的推動下，2023年第三季度利潤創下紀錄，達13.4億歐元，同比增長31%。

