共建“一帶一路”為孟加拉國經濟注入動力

孟加拉國達卡機場高架快速路項目（一期）。（來源：人民日報） 中評社北京1月5日電／據人民日報報導，“這條公路非常棒，以前我上班需要約40分鐘，如今5分鐘就到了！”孟加拉國首都達卡的一位市民說。大幅提升達卡市民出行效率的，正是不久前開通的孟加拉國首條高架快速路——達卡機場高架快速路項目（一期）。



達卡機場高架快速路項目於2020年1月開工，主線長19.73公里，目前已通車的一期路段主線長約11.3公里，由山東高速集團、中國電建集團及一家泰國公司共同投資建設，是孟加拉國優先發展的基礎設施項目之一。該項目連通孟北部達卡沙迦拉國際機場和該國最大港口吉大港。全線通車後，駕乘時間可由之前的兩小時縮短至20分鐘，成為孟加拉國最重要的公路和商業通道之一。



據山東高速集團國際合作公司孟加拉國分公司總經理鄭小忠介紹，該高架快速路南北向貫穿達卡城區，通車路段有6.85公里的路線騎跨鐵路，平均每15分鐘就有一班列車通過，基本無施工窗口期。為解決施工窗口期這一難題，項目部經過反復比選和專家論證，設計出蓋梁現澆施工“可調式移動門架”技術，使問題迎刃而解，該技術還申請了發明專利。山東高速集團董事李廣進表示，孟加拉國政府為快速路項目提供了有力的支持，公司將全力以赴加快施工進度，爭取早日全線通車，為孟加拉國發展和人民生活改善作出貢獻。



在達卡機場高架快速路項目（一期）通車儀式上，孟加拉國總理哈西娜坐在車內，微笑著向收費員繳費，成為體驗高架快速路的首位乘客。哈西娜表示，快速路項目是孟加拉國交通基礎設施領域的里程碑，將緩解首都達卡的交通壓力，為經濟發展注入更多動力。



作為南亞首個同中國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄的國家，近年來，孟加拉國與中國在共建“一帶一路”框架下的合作碩果累累。截至目前，中企在孟建成公路12條、橋梁21座，一批交通基礎設施項目正在建設或即將投入運營，成功帶動數十萬當地人就業。



孟加拉國商務部長孟希表示，中企在基礎設施建設等方面為孟創造大量就業機會，未來將推動孟中兩國經貿合作不斷深化。中國駐孟加拉國大使姚文表示，中方持續鼓勵更多中企赴孟投資興業，為實現《孟加拉國2021—2041願景規劃》和“金色孟加拉”夢想貢獻力量。