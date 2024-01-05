藍綠打競選廣告片司法戰　民進黨批侯像警總

民進黨召開公布“國民黨架空台灣”等2支電視CF記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月5日電（記者 黃筱筠）民進黨提今天召開記者會公布“國民黨架空台灣”等2支電視廣告。但昨晚就因為中國國民黨侯友宜競選辦公室則以違反著作權法要求不得播放該競選廣告。民進黨發言人張志豪今天在記者會上批評說，侯陣營用壓迫的方式要求不能播放廣告，也用欺壓小市民方式要求不能刊登廣告，要求審查廣告與為何能事先拿到廣告檔案的侯友宜必須道歉。



民進黨今天由發言人張志豪、戴瑋姍及大選律師團律師黃帝穎公布“國民黨架空台灣”等2支電視CF記者會。



民進黨這一波競選廣告主打票投給“侯康配”，過去國民黨的牛鬼蛇神都要回來。



侯友宜競選辦公室昨晚率先發布新聞稿指出，接獲消息，民進黨選舉奧步再出招，將於今天在電視發布抹黑廣告，廣告內容從0至4秒，完全是直接移植本辦公室於去年12月13日所發布侯康配“民主要制衡、政黨要輪替”影片片段。



張志豪指出，侯陣營昨天拿到廣告還施壓電視台說不能播，侯友宜始終躲在發言人背後，用警總再現的方式欺壓媒體，侯友宜連文宣上看板都要審查，這是欺壓小市民，現在連託播的廣告都可以施壓，到底怎麼拿到？

