回大陸尋根遭約談　台退警嘆沒言論遷徙自由

退警劉佳昇遭檢方依《反滲透法》查辦。（照:中時新聞網） 中評社台北1月5日電／台北地檢署以違反《反滲透法》等罪嫌約談苗栗退休警察劉佳昇等人，承辦檢察官詢問劉為何在群組傳“兩岸要和平”訊息，引發侵犯言論自由爭議。劉男4日感嘆地說，此事讓他認為“台灣的法治是執政者說了算，根本沒有言論、行動及遷徙的自由。”國民黨副手候選人趙少康也批評，民進黨常稱希望和平，但當別人要和平，卻說是統戰、介選，實在相互矛盾。



去年甫自苗栗縣刑大偵查隊長退休的劉佳昇，是苗栗公館客家人，去年到大陸梅縣回鄉尋根之旅，竟使他變成檢警眼中《反滲透法》的被告，更使得當了35年警察的劉佳昇備感被侮辱。他對檢警約談深感不舒服，認為台灣的法治是執政者說了算，根本沒有言論、行動及遷徙的自由。



根據《中時新聞網》報導，劉佳昇說，他覺得《反滲透法》很恐怖，讓他有被控叛國的感覺，他年少從軍，當警察35年，對“中華民國”及台灣人民的保衛，比一般人都貢獻更多。



他指出，檢方復訊時，檢察官問了很多問題，都想要連結到與“總統”大選有關，他當場質疑檢察官違背許多法律原則，檢察官後來還委婉解釋有人檢舉才偵辦，他當場再給檢方機會教育，指自己從警時遇到有人檢舉非法事證，也會先行調查，調查清楚後再傳喚對象，不是草率傳人。



劉佳昇不滿說，政府若不准民眾赴大陸，就關閉小三通等所有交通管道，他是合法出入境，為何回台後還發生這些事情？那種感覺真的很不好，有被侮辱的感覺，感謝媒體報導給他澄清的機會，要不然連親友都誤會好像自己出賣台灣，像個叛國賊。



劉透露，他們在梅州參訪時有碰到國台辦官員出面接待，對方跟他提了“兩岸一家親”，他回應“兩岸子子孫孫永享太平”，國台辦官員當場還楞了一會兒，他再追問對方“永享太平不好嗎？”他是把握機會跟對岸官員傳達和平的訊息，讓對岸知道彼此是可以和平相處。



趙少康則表示，只要不抗中、不反中，就會被民進黨說親中，但其實抗中、反中與親中之間，有很多選擇，也不是非黑即白，何況和平有何不對？他強調，兩岸和平是大家共同祈求，民進黨也經常稱希望和平，但當別人要和平的時候，卻說是統戰、介選，實在相互矛盾。