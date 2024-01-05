減息將至　樓市首季料迎小陽春

現時息口確定見頂，買家入市動力相應提升。（大公報） 中評社香港1月5日電／據中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑分析說，從美元利率期貨顯示，2024年減息有可能約1厘，比去年12月中聯儲局點陣圖所預期減息0.75厘更多。一些世界級投資機構預測，未來減息超過1厘，比起聯儲局更樂觀，聯邦基金利率或降至約4厘，香港樓市首季步入小陽春可期。



大公報報導，息口是左右買家入市其中一個重大因素，現時息口確定見頂，買家入市動力相應提升，部分更會希望把握樓價低位偷步入市。農曆新年前後是樓市傳統旺季，加上利好消息刺激，預期一季度即迎來成交量小陽春，相信早前累積的購買力及猶豫不決的准買家，會加快落實置業決定。



特區政府近年以搶人才為目標，成立“人才服務辦公室”，積極招攬外地人才，包括推出高端人才通行證計劃及優化原有的人才入境計劃。截至2023年11月底，各項輸入人才計劃共收到超過20萬宗申請，獲批來港人士當中已有逾8.1萬人來港工作及定居，再配合最新一份施政報告中“先免後征”的優惠，相信可持續為樓市注入新動力。特區政府早前亦宣布重啟投資移民計劃，投資移民人士來港後具居住需要，相信計劃可為樓市注入新資金。



筆者預計，在面對銀主盤量及負資產數量高企的現實，特區政府有機會於2024底財政預算案中提出進一步減辣甚至全面撤辣，以免出現金融危機。屆時息口因素憂慮消散，加上減辣措施，預期將帶動首季成交量增加，量變質變，有機會帶動樓價亦會從谷底反彈5%。



今年一手成交有望1.5萬宗



現時美國已宣布加息期告終，若首季再有減辣措施出台，二手樓價將於上半年見底，中原城市領先指數有機會回升約5%至155點。成交量方面，一手發展商為求銷量，仍會以笋價推盤，貨尾盤亦會推出各項優惠吸客，刺激銷情，料2024年一手成交量可達1.5萬宗。二手受惠息口因素及剛性需求持續高企下，部分買家或會於樓價低位偷步入市，料二手成交可達4萬宗。



高盛預計，2024年聯儲局分別在3月、4月及5月各減息0.25厘，然後每季減息一次，到年底時聯邦基金利率降至4到4.25厘。減息幅度比預期大，料利好樓市。