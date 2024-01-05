美股開年失利　響起暴跌警號

蘋果公司在今年首兩個交易日已跌近5%，市值蒸發千多億美元。（大公報） 中評社香港1月5日電／華爾街新年開局失利，蘋果公司（AAPL）等科技股遇到猛烈沽售，折射美股估值高昂及企業盈利前景未明，投資者紛紛趁高沽貨套現，加上有聯儲局委員表示不排除有進一步加息的可能，令人憂心缺乏良好基本因素支持而迭創新高的美股，將出現迅速潰散，由此更可能產生巨大負面外溢衝擊，對全球金融市場穩定構成威脅。



大公報報導，世界經濟緩慢﻿復甦，國際貨幣基金組織預期全球經濟增長將由2022年的3.5%放慢至2023年的3%，到了今年，預期增幅將進一步減速至3%以下，當前經濟大形勢難言樂觀，但環球股市卻遠遠走在實體經濟的前頭，去年MSCI環球股市勁升逾20%，其中美國道指與納指更創出新高，股市走勢顯然與經濟表現脫節，因而華爾街股市遲早打回原形。



大行看淡蘋果 股價料跌17%



美股在新一年開局失利，去年表現強勢的科技股突然大走樣，出現龐大的獲利沽售壓力。例如股王蘋果公司在2024年首兩個交易日已跌近5%，市值蒸發千多億美元，發出科技股見頂回落的重要信號，一定程度反映美國科技股估值昂貴與企業盈利前景未明，其中巴克萊發表報告看淡蘋果公司銷售收益，預期今年股價將大跌17%。成也蕭何，敗也蕭何，美國科技股急回將成為美股大調整的催化劑。由於美股創新高根本缺乏良好的基本因素支持，承接力有限，當投資者一窩蜂沽貨套現，美股隨時出現急速潰散，跌勢急且勁，將產生巨大負面外溢衝擊，環球股市面臨新一波震蕩。



美利率不明朗 環球震蕩之源



雖然市場普遍預期今年聯儲局將會掉頭減息，但卻有聯儲局委員公開對減息唱反調，認為今年繼續加息可能性存在，經濟軟著陸並非必然。言下之意，市場對減息預期過度樂觀，美國利率走勢存在很大不確定性，繼續成為環球經濟與金融市場震蕩之源。事實上，巴以衝突持續，中東地緣政治不穩升級，馬士基等船企再度暫停途經紅海航道，商品與原油運輸成本上升壓力未止，美國通脹實在難言受控，美國經濟將持續受困高利率、高通脹，大大增加美股崩跌風險，繼而拖累全球股市。

