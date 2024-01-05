海南舉辦巡回警示展、開展家庭式廉政談話

2023年12月18日，澄邁縣紀委監委組織紀檢監察幹部參觀全省黨員幹部警示教育巡回展，推動紀檢監察幹部守好紀律底線，管好身邊人身邊事。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，2023年12月21日下午，海南省昌江黎族自治縣政府國資委組織本單位黨員幹部及縣屬國有企業負責人來到縣工人文化宮，參觀正在這裡舉辦的“以案為鑒守初心 警鐘長鳴築清廉——2023年全省黨員幹部警示教育巡回展”。根據計劃，昌江縣紀委監委將在一個月內完成全縣黨政機關、企事業單位參觀學習全覆蓋。



在解說員引導下，41名參觀人員有序步入警示教育巡回展昌江分會場。在展板前，大家邊聽講解，邊駐足觀看。



“現在，我們來到巡回展案例展板的第四部分，‘整治特權思想，嚴格家風家教’展區。”當解說員講到海南省糧食和物資儲備局原辦公室副主任王秋玲案例時，不少人深受觸動。王秋玲曾任昌江縣副縣長，也是現場黨員幹部熟悉的面孔。



案例顯示，王秋玲利用職務便利，在工程項目推進等方面為他人謀取利益，非法收受財物。她的每次違法行為，都有家人參與其中——她授意家人“掛名”受賄。展板上，王秋玲的懺悔書讓參觀者深受觸動：“在以合作種植、租房、買房等方式變相收受老板錢財時，我還把自己的家人都牽扯進來，連累了家人。”



記者注意到，在每塊展板上，除了涉案人員違紀違法事實及其懺悔文字外，還有海南省紀委監委宣傳部精心撰寫的案例評析。作為領導幹部，王秋玲本應給家人帶好頭當榜樣，然而她不僅沒有約束教育家人，還聯合家人一起變著花樣收受商人的“好處費”。她的家人不但沒有當好廉潔家庭的“守門員”，反而成了貪腐的“助攻者”。



“巡回展上有不少自身不正、家風不嚴的案例，讓我們深刻認識到領導幹部若不能修身齊家管好身邊人，搞‘一人得道、雞犬升天’，終將上演‘全家腐’‘全家覆’‘全家哭’的悲劇。”近一個小時的參觀結束後，昌江縣政府國資委主任陳王波告訴記者，將以這次警示教育為契機，結合國資國企領域特點進一步做好家風建設大文章，引導企業將清廉家風融入企業文化建設。



截至2023年底，海南省紀委監委已經連續五年在全省開展警示教育巡回展，全省同步組織參觀學習。在這次巡回展上，海南省紀委監委集中展示了2022年下半年以來查處的78個違紀違法案例，並從中專門篩選典型案例，設立家風家教展區，推動紀律教育、家風教育由“關鍵少數”向“絕大多數”延伸拓展。

