﻿玩具展下周開幕　今年出口料單位數增

中評社香港1月5日電／亞洲規模最大的玩具展——香港貿發局香港玩具展，連同該局香港嬰兒用品展及香港國際文具及學習用品展，將於1月8至11日在灣仔會展舉行。該局副總裁張淑芬表示，三項展覽將吸引來自本地、內地、亞洲和歐洲等35個國家及地區，超過2600家展商參與，並組織近200個買家團來港採購。該局玩具業咨詢委員會主席兼香港玩具協會名譽會長湯誠正預料，市場正在﻿復甦，料今年香港玩具出口有單位數增長。



大公報報導，大會將在1月9日舉行升級版“亞洲玩具論壇”，以“解鎖亞洲玩具業市場之關鍵”為主題，邀請多位國際玩具及遊戲業界專家探討市場動向，分享對玩具業前景、新興趨勢和機遇的看法。論壇邀得香港玩具協會主席陳允誠主持討論環節，與講者討論如何以協作方式打造具吸引力及影響力的遊戲體驗。大會還有多場研討會，涵蓋綠色玩具趨勢、可持續母嬰用品市場趨勢、最新玩具安全條例、玩具規格、檢測及認證、文具行業趨勢、數碼營銷及AI應用等議題，助與會人士掌握市場動向。



數據調查機構Statista預測，2023年亞洲玩具市場收入383.4億美元，而2023年至2028年期間以平均3.5%速度增長，勝於同期全球市場2.6%的預期增長率。