營商環境好轉　港PMI連升兩月

香港營商環境明顯好轉，需求回溫，有利促進私營企業經營活動。（大公報） 中評社香港1月5日電／標普全球香港採購經理指數（PMI）2023年12月報51.3，按月升1.2個百分點，反映營商環境連續兩月好轉，改善程度是5月以來最佳。儘管外貿需求疲弱，但企業新增訂單量和產量已重拾增長，整體銷情好轉並推動就業向上，隨著成本壓力紓緩，企業提高庫存量。商會人士認為，指數僅略為回升，前景仍有諸多不明因素左右，特別是巴以及俄烏衝突持續，若西方出現恐襲，經營信心將會大瀉，故不宜過分樂觀。



大公報報導，標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，上月PMI數據顯示，營商環境明顯好轉，需求回溫，有利促進私營企業經營活動，推動就業增長。不過，積壓工作的緊縮程度加劇，經營情緒更悲觀，多個具前瞻性的PMI指標顧示，需對營商活動的預期更加審慎。好消息則是成本壓力已放緩至長期平均水平，有助企業於未來數月減輕售價壓力，從而有利業務增長。



美加息持續 商界偏向審慎



星展香港經濟研究部經濟師謝家曦預料，短期香港PMI指數將徘徊50至51水平，不會重返收縮水平，但不會高見52，除非息口大幅回落，高息環境令歐美經濟放緩，內地經濟﻿復甦情況有待觀察，而人行減息降準時機，影響香港進出口表現。他說，夜繽紛等各種刺激消費活動，最快在第2、3季才見成效，且待外圍環境企穩，港元及美元匯率轉弱，旅客才會重新訪港消費。



謝家曦認為，需持續推行措施帶動旅遊業及消費市道，例如提供補貼予延長營業時間的店舖、向訪港旅客發放消費券及便利措施等。



大新銀行首席經濟及策略師溫嘉煒表示，美國持續加息，衰退壓力加深，加上香港股市、樓市仍疲弱，令香港商界對今年前景偏向審慎。他又說，內地出口表現對香港PMI有較大影響，內地出口前兩月有改善，但只是基數效應，內地今年出口未可以太樂觀。



企業庫存水平兩年半最高



商會人士坦言，睇淡今年歐美經濟，特別是美國是大選年，料對華態度十分強硬，中美貿易充滿變數，加上巴以衝突持續，業界擔心歐美國家再出現類似911事件，屆時信心和經濟將大潰敗。因此，港商大多持盈保泰，減少風險高、利潤低的訂單，部分公司增加流動資金，以應不時之需。



PMI報告指出，受惠於基本需求上升、客戶採購意欲增加，企業新接訂單量呈6個月以來首次增長。綜觀不同行業數據，以消費服務業、運輸業、資訊及通訊業升幅最明顯。出口方面，企業去年12月新接訂單量與11月相若。企業繼續處理手頭未完業務，促使積壓工作累減3月。為持續營運，香港私營企業連續兩月擴充人手，相關職位增長更是去年5月以來最佳。另外，企業持有的庫存水平連升兩月，且升幅顯著，創兩年半以來最高。