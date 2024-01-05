渣打對港股審慎　料美年中減息

鄭子豐（右）料，今年恒指於16000點至17500點波動。左為陳正犖。（大公報） 中評社香港1月5日電／港股自踏入新一年以來，仍未能擺脫2023年的疲弱走勢。渣打北亞區首席投資總監鄭子豐表示，內地和香港股市前景繼續取決於政策方向和刺激措施。在缺乏大規模刺激政策、面臨地緣政治變數，以及投資者態度仍然審慎等因素影響下，預料恒生指數將於16000點至17500點之間波動；假如政策出現驚喜，或使大市重回正軌，升到18000至20000點水平。



大公報報導，渣打對恒指的走勢預測相對審慎，鄭子豐解釋，美聯儲在過往的加息行動會影響2024年企業盈利表現；加上內地政策的預見度不明確，以及近年的股市表現相對疲弱，也令投資者對內地和香港股市仍有戒心。



超額配置美國長債



聯儲局在去年12月的會議上暗示政策立場從對抗通脹轉向支持增長，渣打預計美聯儲今年或減息1.25厘，而年中（約6月份）相信是由加息轉向減息的轉捩點。



資產配置方面，渣打形容債息仍然吸引，維持“超配”成熟市場政府債券，尤其偏好7年期至10年期這類存續期較長的美國國債；渣打同時將整體環球股票看法調高至“超配”，尤其偏好美國和日本股票。對內地和香港股票的觀點則為“中性”。



外匯市場方面，渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖表示，美匯指數今年較大機會溫和下跌，未來6至12個月料於100附近徘徊，部分非美元貨幣例如日圓、澳元和歐元將成為主要受惠者，可考慮吸納。他續說，美國經濟在下半年仍將面對衰退風險，持有美國國債，亦有助投資者對衝相關風險。