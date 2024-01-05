民進黨律師：遭偵辦里長多數挺兩岸一家親

民進黨發言人張志豪（左）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月5日電（記者 黃筱筠）大選倒數，民進黨猛轟“中國介選”議題，檢調大舉在全台約談曾赴中國大陸旅遊的里長，光是台中市近日至少45位里長被約談，甚至連旅行社都遭到波及，媒體詢問檢調是否淪為民進黨打手？民進黨大選律師團律師黃帝穎說，遭到偵辦的里長不分藍綠，也有無黨籍。這些里長絕多數是支持“兩岸一家親”。在法院上面法院裁定理由都有，但是目前被傳喚的不分藍綠，只要沒有拿到好處，也沒有支持特定的人，不要用有色眼光去看司法。



黃帝穎也說，現在被傳喚絕多數是支持兩岸一家親，檢方整理出來是要支持兩岸是兄弟，要支持兩岸一家親等，在法院上面法院裁定理由是這樣。目前被傳喚的里長不分藍綠，只要沒有特定支持對象與沒有拿到利益，都沒有問題，不要用有色眼光來看司法。



民進黨發言人張志豪說，我們尊重檢警調辦案，也正面看待介選狀況非常嚴重，不要轉移焦點或是混肴視聽的方式。



媒體詢問多名里長被調查，連旅行社都抱怨檢調淪成為民進黨打手？



黃帝穎表示，對於到中國去是否接受落地接待以及接受不當利益，“最高檢察署”有發佈，如果只是一般旅遊，不會有問提。若是去接受到不正當利益與特定政黨有對價性，才會被收押等，遭到偵辦的里長不分藍綠。偵辦時可能都會問有沒有拿到好處，沒有就排除。



黃帝穎說，會被聲押以及搜索的，是要向法院申請搜索票有搜索必要才會給搜索票，這是要拿證據去說服法官，說服法官之後才會裁定羈押等。這些都是正常法律程序，不要用政治眼光去看。