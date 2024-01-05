富權：柯會否在最後三十秒作出石破天驚決定？

中評社香港1月5日電／澳門新華澳報5日發表富權文章：柯文哲會否在最後三十秒作出石破天驚決定？以下為文章內容。



“二零二四”大選可能是歷年來同類選戰激烈緊張程度較低的一次。距離投票日衹有八天，仍然未見以往選戰那種“埋身搏殺”的激烈場面，藍綠白各造候選人的的次序陷於僵化膠著狀態，而且各組候選人的文選戰也基本上到了天花板。“侯趙配”如要突破，就必須祭出“絕招”。而這個“殺手鐧”，除了是設法禮請郭台銘“臨門一腳”公開宣布支持“侯趙配”之後，還有推動進行“藍白合2.0版”，催發“棄保效應”，尤其是爭取柯文哲主動扮演當年王建煊的角色，在投票日前夕，高聲呼籲支持者“分裂投票”，“立委”票投給民眾黨候選人，“總統”票投給“侯趙配”。



因此，侯友宜又像“藍白合”破局之前那樣，千方百計地“討好”柯文哲。不但是在辯論會上刻意“捧柯打賴”，在力捧柯文哲，形容常自比蔣渭水的柯文哲就是“當代蔣渭水”，從而承諾與柯文哲合作推動台灣政治改革運動，有能力籌組聯合政府，相信柯文哲會在聯合政府中扮演“重要角色”的同時，與柯文哲聯手攻擊賴清德，當柯文哲批判賴清德到激動處一度落淚時，侯友宜就溫情慰勉：“不用流淚，面對這一切打擊，我們勇敢往前走！”而且侯友宜在接受電視民視專訪時，表示仍會遵守“藍白合協議”中的聯合政府承諾，將與柯文哲商討組建聯合內閣。昨日，侯友宜又表示，“藍白合”討論時，答應成立聯合內閣，他說一就是一、有誠信，聯合政府勢在必行。

