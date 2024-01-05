瑞銀：中國股市估值低　今年料升15%

中評社香港1月5日電／恒指再度考驗20天線支持，收市微跌0.4點，報16645點；科指升8點，報3654點。投資者入市意欲薄弱，主板成交額704億元，按日縮減89億元。展望後市，瑞銀全球投資銀行大中華區研究部總監連沛堃相信，MSCI中國指數今年將有15%上升空間，其間10個百分點升幅由企業盈利增長所推動，餘下5個百分點升幅由估值推動。中國股市估值低，個別龍頭企業可吸引投資者重新留意。



大公報報導，連沛堃補充稱，不少全球性機構投資者正在中國尋找機會，這可以從瑞銀下周在上海舉辦的大中華研討會可見端倪，現時登記參與情況不俗。



啤酒與體品股看高一線



至於板塊觀點，連沛堃看好中資大眾消費股，如啤酒股、體育用品股；但對汽車股觀點較保守，因為新能源車市場競爭激烈，不同車企經營表現有較大分歧。另外，他看淡內銀股、基建板塊股份。



國信證券稱，科指是眾多行業指數中，每股盈利向上修訂較為顯著的板塊，而且股東權益報酬率（ROE）持續改善，商業模式相對穩健，可關注板塊包括造車／無人駕駛、互聯網／AI大模型、芯片等。該行推薦高股息股、創新藥業股、高技術製造業，大消費股也有不錯性價比。



個股表現，也門胡塞武裝組織再向紅海貨輪發射導彈，航運、石油股受資金追捧。中遠海控（01919）股價升4.2%，報8.28元；東方海外（00316）漲3.5%，報115.9元；中海油（00883）抽高2.8%，報13.36元；中石油（00857）上揚2.7%，報5.37元。