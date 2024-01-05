保誠：港人對退休後財務信心不大

保誠馮偉成（右）表示，港人雖然有儲錢習慣，但仍未能完全達到財務自由。左為周慧敏。（大公報） 中評社香港1月5日電／保誠公布全新的“保誠財務健康指數”調查，發現港人對整體財務健康的信心一般，100分為滿分下僅得53.1分。而受訪者衹有對目前的財務安全感較有信心，對未來財務安全感及自由度得分均較低，反映港人對退休後的財務狀況信心不大。



大公報報導，與規劃長遠的財務自由相比，受訪者處理當前的財務問題顯得更有信心。指數以四個不同指標評估受訪者的財務健康狀況，分別是“現時財務安全感”、“未來財務安全感”、“現時財務自由度”以及“未來財務自由度”。



調查顯示，受訪者不論在現時或未來的財務安全感，所錄得的分數較高。港人的“現時財務安全感”與“未來財務安全感”指數分別為59.9分及52.6分，高於他們的“現時財務自由度”及“未來財務自由度”的52.3分及47.5分。



逾半收入作日常開支



保誠首席產品管理總監馮偉成表示，儘管港人有清晰的儲蓄目標並每月儲錢，但亦未能完全財務自由。由於要將超過一半的月入作日常開支，受訪者關注目前的財務狀況多於未來的財務需要，這可能妨礙實現財務目標，令退休後的財務狀況信心不大。



此外，保誠升級版“雋逸人生”延期年金計劃宣傳片於昨日正式播放，並由周慧敏主演。