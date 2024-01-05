守護群眾出行安全路　巡察組在行動

（來源：廣元市昭化區人民政府網站） 中評社北京1月5日電／據中央紀委國家監委網站報導，“現在我們的路都恢復成平整的水泥路了，出行方便多了。”近日，四川省廣元市昭化區元壩鎮五一村村民對前來回訪的巡察組工作人員說。



此前，昭化區委第六巡察組入駐元壩鎮五一村，有村民反映五一村部分道路損毀嚴重，坑坑窪窪，群眾生活出行很不安全。



“這是我們出行的必經之路，你們看這些墊路的石子都被擠出來了，容易把人絆倒，很不安全。”村民帶著巡察組工作人員來到損毀路段反映道路損壞帶來的不便。村社道路安全，事關群眾的生命安全。巡察組立即找到村幹部進行情況核實。



“五一村這段路，以前是平整的水泥路，國道212線改建工程項目施工過程中，重型車輛頻繁運輸建築材料把路給壓壞了。”五一村黨支部書記呂安源解釋。



“這個工程不是已經竣工半年多了嗎，為什麼至今還未啟動恢復？”巡察組工作人員繼續追問。



“之前說好的由施工方負責，但項目竣工後，村裡多次找到施工方，他們都說只負責國道建設，不負責損毀道路恢復……”面對追問，呂安源面露難色地回答道。



經進一步核實，呂安源反映情況屬實。國道212線改建工程項目實施前，村“兩委”就與施工方簽訂協議，項目竣工後立即恢復因施工造成的損毀路段。但項目竣工後，施工方並未及時履行承諾，企圖拖延了事。



巡察組隨即將該問題反饋至元壩鎮黨委，督促鎮黨委對接區級相關業務部門和業主單位，通過他們聯繫施工方盡快進行道路恢復工作。目前，該路段被損壞部分已全面恢復。



為防止此類事件再次發生，昭化區委巡察辦舉一反三，將轄區內重點項目建設情況納入巡察內容，聚焦涉及群眾切身利益的徵地補償、出行安全、生產生活用水等重點問題推動整改。



（來源：中央紀委國家監委網站）