羅智強轟賴只會說介選　邀苗博雅辯論廢死

國民黨台北市“立委”候選人羅智強接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月5日電（記者 張穎齊）新北市國中生割頸案掀死刑存廢討論，受害者家屬沉痛呼籲，堅決反對廢除死刑，但民進黨2024候選人賴清德卻指，特定臉書協同使用帳號將新北割頸案連結廢死是大陸介入選舉。中國國民黨“立委”候選人羅智強5日痛批，民進黨與賴清德什麼都只會說大陸介選，他的對手、民進黨挺的社會民主黨“立委”候選人苗博雅就是主張廢死，他公開要求賴清德授權苗博雅與他進行死刑辯論。



台北市第六選區（大安）“立委”選戰，由羅智強對上賴清德組成跨黨派“民主大聯盟”的苗博雅，大安向來藍大於綠，但選情也頗熱，死刑存廢議題成為攻防戰。由於苗博雅過去曾是廢死聯盟法務主任，近期有國中生割頸案，加上羅智強的競選總幹事王欣儀自曝親姊姊王婉儀19歲時就是被人用39刀刺死身亡，讓藍綠在廢死議題的攻防更加受到關注。



馬英九今日再度陪同羅智強來到台北市大安區成功市場掃街拜票，會前接受聯訪。



羅智強說，民進黨、賴清德老講介選還真好用，綠委羅致政、“行政院副院長”鄭文燦被傳出有外流影片，民進黨貪污腐敗、桃花朵朵開，都是介選，死刑存廢的公共議題也是介選，那主張廢死的苗博雅也是大陸派過來介選的嗎？他不懂邏輯，那就用《反滲透法》把苗抓起來吧。



羅智強鄭重呼籲，賴清德授權苗博雅與他辯論死刑，過去苗說要辯論，他多次勸苗加入民進黨，反觀苗不敢把廢死聯盟法務主任經歷放進選舉公報中，一天到晚專心監督在野黨，照三餐罵國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲，那若賴清德若認同廢死，就請授權苗加入民進黨，與他辯論，但賴可能不屑側翼，那也可派曾是側翼的前社民黨召集人、民進黨不分區“立委”范雲來辯論。