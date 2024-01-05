藍踢爆新系選將李柏毅論文抄襲　促賴處理

國民黨今日召開“踢爆！民進黨學倫抄襲大軍再+1？！”記者會，副發言人呂謦煒、台中市“立委”候選人林家興出席。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨今日召開記者會，踢爆民進黨高雄市“立委”候選人李柏毅高雄大學碩士論文疑似抄襲，經過系統比對發現相似度高達30%，高於應低於20%的學界標準，甚至許多部分沒有註明出處複製貼上。國民黨副發言人呂謦煒表示，會將資料送高雄大學檢視，並喊話民進黨賴清德應該面對這個問題，民進黨是不是就是一個抄襲黨。



李柏毅屬於新潮流系，現任民進黨高雄市議員，曾任前高雄市長陳菊辦公室主任，被視為陳菊子弟兵。李柏毅2024接棒同屬新系的民進黨“立委”劉世芳，參選高雄市第三選區（楠梓、左營）“立法委員”，對手為國民黨李眉蓁。



國民黨今日召開“踢爆！民進黨學倫抄襲大軍再＋1？！”記者會，呂謦煒、台中市“立委”候選人林家興出席。



呂謦煒製出，這30%的相似度來源包括中正大學碩士論文、銘傳大學碩士論文，以學術論文而言都應該標明出處，否則就是抄襲，高雄大學學則已經說明了，論文有造假、變造、抄襲等情事，會撤銷學術學位。高雄大學是否應該照規定撤銷學位？我們會把資料送交校方判斷，但30%的相似度已經說明這份論文的“水分”很大，民進黨賴清德應該面對這個問題，民進黨是不是就是一個抄襲黨。

