綠推搶救王義川大兵行動　衝刺不分區席次

民進黨不分區“立委”候選人王義川等人召開記者會，宣布啟動“川流不息 民主前行”環台車掃。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月5日電（記者 黃筱筠）民進黨提名第14名不分區“立委”候選人王義川，最近在網路聲量大，也積極幫民進黨輔選，希望不分區席次可以搶救到他。在“賴蕭配”於8日將啟動全台車隊掃街時，王義川也以“民進黨“國會”過半”為號召將要發起全台環島超對掃街，搶救王義川大兵行動。同屬“正國會”派系、新北市議員卓冠廷出席記者會說，這次環島會到的地點，除了順路、人情壓力以外，都是“立委”候選人需要搶救的區域。



民進黨本屆有13席不分區，最近全力發動搶救列第14名的王義川，衝刺政黨票。



王義川等人今天在民進黨舉行記者會，宣布啟動“川流不息 民主前行”環台車掃，除了王義川全程參與，卓冠廷及政治評論員李正皓，也會在不同時段陪同。車隊掃街從台北市開始逆時針車隊環島一圈回到新北市，盼在選戰最後階段點燃支持者熱情，全力衝刺“國會”過半。



王義川表示，環島車隊到全台繞行時，都歡迎全台支持者追蹤車隊來加油打氣，這次搶救王義川的團隊特別準備了與媽祖遶境同款GPS定位系統，粉絲將能在主題網站上即時看到車隊位置，也能預先看到每一站的車掃路線和補給站，邀請粉絲“裝上擋泥板”一起參加，在選戰最後階段炒熱氣氛。

