“火爆並非偶然”：哈爾濱冰雪旅遊一線觀察

第25屆哈爾濱冰雪大世界開園首日人潮湧動。（來源：新華網） 中評社北京1月5日電／據新華社報導，豆腐腦放糖、凍梨切片擺盤、熱氣球在松花江起飛……眼下的冰雪季，“冰城”哈爾濱火爆出圈，冰雪旅遊圈粉無數。元旦期間，全市遊客量超過300萬人次，實現旅遊總收入59.14億元，遊客接待量和旅遊總收入全面趕超2019年，達到歷史峰值。



3日晚，在哈爾濱市南崗區秋林商圈，主題冰雕在炫彩燈光中格外夢幻，來自江西的遊客李女士和愛人拍照留念。“看到全網都在誇‘爾濱’，我們說來就來了，沒想到街頭就有這麼多冰雕雪塑，太漂亮了。”李女士說。



冰的晶瑩、雪的輕盈，童年里的嬉笑、童話般的夢境……在哈爾濱冰雪大世界，冰上滑、雪里浪的舒爽和快樂撥動著大人和孩子的心弦。



2023年12月18日，第25屆哈爾濱冰雪大世界開園迎客，亮點紛呈，當天不到3個小時便迎來4萬名遊客。早在當年11月，就有不少網友擔任“雲監工”，線上關注著園區建設進展。



開園首日，大滑梯、摩天輪、冰秀等熱門項目難以滿足遊客需求，不少遊客在寒冬中排隊時間過長，有遊客喊“退票”。哈爾濱市文化廣電和旅遊局工作人員立即現場辦公，道歉、退票，並馬上著手優化、細化園區管理各項舉措。從採取現場排隊到增加人力疏導，從延長營業時間到豐富體驗活動，整個園區“馬上就改、創新應變”。



以“退”為進，哈爾濱一連串的應對措施，讓人感到“厚道”。《致哈爾濱全市人民的一封信》再次拉高“冰城”的“溫度”。“以客為先、以客為尊、以客為友、以客為親”，不僅是政府的號召，更成為市民的自發行動。



擔心遊客在室外待久了太冷，索菲亞廣場新增“溫暖驛站”供遊客“緩緩”；南方遊客喜歡大雪人，哈爾濱在多個景區打造大雪人，並提供“大雪人地圖”；網友擔心賓館漲價，多家酒店帶頭髮出“不漲價”倡議……這些“先手棋”給越來越多遊客帶來舒適感、安全感和被尊重感。



“這個冬天的火爆並非偶然，哈爾濱已經做了一年的準備。”黑龍江省文化和旅遊廳廳長何晶說，從2023年1月開始，哈爾濱開展夏季避暑旅遊“百日行動”和冬季冰雪旅遊“百日行動”，以遊客思維、遊客視角換位思考，著力改善旅遊環境，提升旅遊服務質量。

