重返“立院”　趙少康：很親切溫暖

國民黨2024大選副手候選人趙少康。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康睽違30年重返“立院”，但這次不是過往“立委”的身分，而是以大選副手候選人身分，吸引了大批媒體前來採訪。趙少康在會後接受媒體聯訪時表示，特別選在“立法院”發表政策，是因為當選後預算要在“立法院”通過，才能實踐他今日發表的政見。



國民黨副手候選人趙少康5日上午睽違近30年重回“立法院”，特別選在“立法院”召開“護理加薪、侯康實現”政見發表會。國民黨團總召曾銘宗、“立委”賴士葆、費鴻泰、吳斯懷、溫玉霞，醫師出身的不分區“立委”候選人蔡明忠、“立委”候選人林金結、護理師全聯會理事長紀淑靜、副理事長林綉珠和秘書長曾修儀出席。



趙少康首先回應媒體提問，他表示，今天是他睽違近30年來首度重新回到“立法院”，他選擇在這裡辦政策發表會，是因為“立法院”是政治的重要機關，而且到時候他贏得大選，實踐政策的預算還必須要“立法院”通過。他說很多年沒回來了，每次經過都會跟警衛打個招呼，回來感到很親切和溫暖。



對於他近日參加《賀瓏夜夜秀》的節目，短短幾天就獲得超過一百萬次的觀看。趙少康表示，他感到驚喜，也認為這是一個很好的平台，可以讓更多人瞭解他的政見和個性。



對於賴蕭一連四天在桃園活動，被外傳試圖要鬆動過往藍營鐵票倉的桃園。趙少康認為，這不會對國民黨的鐵票倉造成太大的影響，因為桃園的客家和閩南鄉親都是傳統的藍軍支持者，他們不會因為賴蕭的揮手和喊凍蒜就改變立場。他相信藍軍在桃園的基礎還是很穩固的。