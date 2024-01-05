陳茂波：研擴數據來港地域和規模

陳茂波稱，特區政府會開放更多數據，促進數據流動和使用。（大公報） 中評社香港1月5日電／財政司司長陳茂波在出席峰會時表示，香港與內地相關單位在跨境數據流動的協作取得重要發展，讓香港同時匯聚內地和國際數據，極大促進香港人工智能、大數據和醫藥產業的研究和發展，未來還將進一步尋求中央部委的支持，探討擴大數據來港的地域和規模，並研究跨境數據治理的框架和進行數據交易的可能。



有效使用數據 促進營商便利



大公報報導，陳茂波指出，數據的更有效使用，能便利營商、提升效率、降低成本。香港有不少企業都是數據利用的創新者。在特區政府層面也會開放更多數據，促進數據的安全有序流動和使用。



以金管局的“商業數據通”為例，陳茂波解釋道，自去年年底成功對接特區政府的“授權數據交換閘”，金融機構在獲得企業用戶的授權下，可以取得更多企業業務運作的數據，讓企業更方便的獲取融資。



陳茂波並稱，未來還應加快數字基礎建設，其中覆蓋很多不同的領域，從5G網絡的更普及應用、建立更多的數據中心和提供相關配套、推廣電子支付，以至為人工智能系統提供算力等，都是數字經濟發展的重要支撐，需要確保香港的數字基建能緊貼時代的步伐。



另外，陳茂波表示，數字化帶來機遇，也同時帶來挑戰，包括人工智能對現有職位所帶來的衝擊、數據使用所產生的法律和道德問題、如何有效保障數據安全等迫在眉睫的問題。他相信，只要能處理得恰當，就能讓數字經濟開上更快的車道、得到更高速的發展。