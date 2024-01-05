林家興：綠用檢調施壓　郭台銘不會被這嚇到

國民黨台中市“立委”候選人林家興接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月5日電（記者 楊騰凱）針對鴻海創辦人郭台銘在大選最後階段是否會出面挺中國國民黨侯康配？前郭台銘幕僚、國民黨台中市“立委”候選人林家興向中評社表示，大家還是很期待郭可以登高一呼，發揮臨門一腳的效果，而且郭是很勇敢的人，民進黨用檢調施壓，收押屏東縣議長周典論，郭不會被這樣的伎倆嚇到。



林家興為紐約大學國際關係碩士，曾任國民黨青年團長、國民黨文傳會副主委兼任黨史館長，目前代表國民黨參選台中市第七選區“立委”。林家興曾於2020年擔任郭台銘幕僚。



先前台灣各地爆出多起郭台銘參選2024涉收購連署書案，檢方認為曾公開力挺郭台銘的周典論也涉案，最後周典論遭羈押禁見，周典論女兒周孟蓉則以新台幣50萬元交保。



林家興表示，大家還是非常期待郭台銘可以出來登高一呼，因為他是我們“中華民國”派很重要的領袖，而且重點是民眾對他都還有很高的期待，他是一個很重要的意見領袖，在台灣未來的十字路口，大家還是很期待可以聽到郭台銘的意見，不見得是很庸俗去談挺或不挺哪一個候選人，而是投票前這個決定台灣未來的重要關頭，大家還是很想知道郭的意見、想法，包括對台灣來說最重要的議題是什麼？談這些都會有正面效益，所以我們都很期待郭可以出來講話。



郭台銘有可能號召台灣民眾黨柯文哲的支持者集中挺國民黨侯康配嗎？



林家興指出，郭台銘絕對是藍軍，不過以郭的高度，他不會直接去做指著手的事情，例如叫誰的支持者去改投誰，郭出來應該談一些台灣最重要的問題是什麼，然後呼籲大家如果要解決這些問題，那票該怎麼投，郭應該是講這些話，應該不會庸俗去說支持郭就票投給誰，以郭的高度與格局，應該不會講這種話，但是民間期待他出來講話的期待是滿強烈的。



曾出身“郭家軍”的國民黨新竹市黨部主委李縉穎現在支持國民黨新北市“立委”候選人林金結，李縉穎、林金結2020曾經分裂參選，當時李受到郭台銘支持，現在李回歸支持，是否與郭台銘有默契？