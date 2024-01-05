賴稱廢死爭議是中國介選　趙少康盼勇於面對

國民黨2024大選副手候選人趙少康。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康，對於民進黨大位候選人賴清德在新北學童割頸案發生後，被問到是否支持廢除死刑時，轉身離開並指責這是中國介選的行為，表示不解。趙喊話賴清德應該要勇於面對廢死議題，並痛批民進黨以中國介選的借口實行白色恐怖，簡直宛若回到美國麥卡錫（Joseph Raymond McCarthy）時代。他不忘批評昨日“行政院會”上提出的公務員、軍公教的退休金調整方案，是民進黨為了選票而做的一場秀。



趙少康認為，賴清德應該勇於面對廢死問題，而不是迴避和推卸責任。他指出，民進黨的政策是支持廢死，但卻沒有修法，而是利用各種法律程序來拖延執行死刑。對於死刑犯和受害者家屬都是一種折磨和傷害。他質疑，賴清德作為要選大位的人，為什麼不能清楚表態自己的立場，而是躲躲藏藏。



趙少康接著批評，民進黨現在任何事情都說是中國介選。中國那麼厲害，他才不相信。他表示，民進黨搞得像白色恐怖一樣，對於里長旅遊、新住民、旅行社等都要進行搜查和調查，比共產黨還可怕，簡直是回到了美國麥卡錫時代，太可怕了。



最後，趙少康表示，“行政院”昨日院會上提出的公務員、軍公教的退休金調整方案，是為了選舉而做的政策。他痛批，民進黨在退休制度改革時，違反了誠信原則，對於既往的權益進行削減，這是不合理的。國民黨2024大選候選人侯友宜保證，當選後會檢討軍公教的退休制度，做一個合理的探討。