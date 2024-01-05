國家醫保局：約談藥品平均降價超40%

（來源：中國日報網） 中評社北京1月5日電／據新華社報導、國家醫保局4日消息，2023年初以來，針對少數企業部分藥品壟斷控銷、虛增成本等問題，國家醫保局2023年全年累計約談企業23家，涉及30個品種，約談藥品平均降價超40%。



通過持續強化藥品價格常態化監管，國家醫保局綜合運用監測預警、函詢約談、信用評價、信息披露等手段，有效處置一批通過虛抬原料藥價格、倒逼制劑價格上漲等問題。



2023年上半年，有關部門發現上藥第一生化藥業有限公司涉嫌與武漢匯海醫藥、武漢科德醫藥、湖北民康制藥等3家企業合謀虛增原料藥成本數百倍，同時將藥品注射用硫酸多黏菌素B掛網價格虛抬至2303元／支以上，以高於國外售價數十倍的不合理高價在國內銷售，在短短5年時間內實現年銷售金額至40餘億元，獲取巨額不當利益。接到相關部門移交問題線索後，為避免不合理高價持續損害患者合法權益，國家醫保局先後兩次約談上藥第一生化，注射用硫酸多黏菌素B掛網價格降低至123元／支，按2022年用量測算，僅該藥品預計每年可減少用藥費用超38億元。



國家醫保局表示，支持醫藥企業通過研發創新、開展一致性評價等方式為人民群眾提供高質量、有效率、可負擔的醫藥產品，支持醫藥企業通過公平合理的自主定價，以補償成本獲得回報，同時也倡導醫藥企業誠信合法經營和定價，實事求是反映生產成本、銷售費用和企業利潤，堅決反對各種形式的虛增成本費用、套現“帶金銷售”行為。



目前，國家醫保局正在積極推進有關部門移交的部分藥品耗材製造成本與售價差異大問題的整改工作，同時針對部分藥品在不同省份間存在不公平高價、歧視性高價問題，組織開展省際間價格協同規範治理，促進區域間價格公平誠信、透明均衡，推進建立醫藥領域全國統一大市場，增進市場公平競爭。



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