柯文哲質疑聯合政府　趙少康：最早是柯提的

趙少康接受訪問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電（記者 俞敦平）針對柯文哲批評侯友宜的聯合政府，說國民黨算計權謀太深，趙少康反問，最早不是柯文哲提出聯合政府的嗎？那他當時有什麼算計有什麼權謀嗎？趙少康認為，聯合政府是一個好的構想，希望把優秀的人才都能納到政府裡面來，是以人才為本的思想，所以民眾黨裡面的優秀人才，甚至民進黨裡面如果有好的人才，他也願意考慮。只要是最適合某個位置的人才，他當選後都願意採用。



趙少康指出，之前柯文哲不是講過，說他如果跟國民黨組聯合政府，監督類的位置，他要，那這些都還是可以考慮，那你想監督就讓你監督，很好啊，人盡其才啊。趙少康說，他們還是很堅持他們原先的主張，將來會有聯合政府，而且這個聯合政府，譬如說柯文哲希望的監督的位置由他來推薦，他們也很重視他這樣的意見。趙少康認為，柯文哲現在又變了樣，他才要反問柯文哲是不是又有什麼新的算計和權謀。



至於近期柯文哲抹紅中國國民黨候選人侯友宜是大陸喜歡的人，中國國民黨2024大選副手候選人趙少康今天受訪時表示，國民黨的候選人都站在台灣的立場，而柯文哲卻沒有做出任何表態。趙少康還挑戰柯文哲，要他把自己的話跟中國共產黨講，要求中國停止對台灣的軍事威脅和對香港的打壓。



趙少康指出，國民黨2024大選候選人侯友宜是嘉義的豬肉商之子，他一輩子都是台灣人，他是第一個到大陸去為了千島湖事件訂定兩岸共同打擊犯罪協議的人，要怎麼抹紅他。趙少康也說，他自己從來不跟大陸的官方聯絡，去大陸最多只是旅遊，也不願意接受他們的招待，花自己的錢，他也不懂怎麼會被抹紅。