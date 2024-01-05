綠營廣告加工侯康廣告畫面　趙少康痛批侵權

國民黨2024副手候選人趙少康接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康痛批，民進黨的競辦對他和侯友宜的廣告加工，違反版權規定，目無法紀。他也指責民進黨對高端疫苗的合約和解密遊走法律邊緣，試圖隱瞞真相，並承諾假如侯康配當選一定會解密高端的合約。



趙少康表示，昨天他收到侯辦執行長金溥聰的電話，告訴他民進黨做了一個廣告，要在今天上線。這個廣告使用了他和侯友宜的廣告畫面，然後在上面加上了民進黨的批評和攻擊。趙少康認為，這是違反著作權的行為，民進黨沒有權利使用他們的廣告，而且廣告還有署名民主進步黨的名稱，是正式的政治廣告。他痛批，這是平常側翼在做的事情，但堂堂政黨掛名的影片卻使用侵權的內容，根本是目無法紀。



趙少康表示，他們的競辦昨天已經跟相關的媒體說，如果敢播出這個廣告，他們就會依法處理。他認為，這是應該的，因為違反版權的罪刑是五年以下有期徒刑，這是很嚴重的事情。他舉例說，他任職中廣時，電台在播放歌曲都不敢違反別人的版權，如果違反了，就會被刑法告，然後要去和解，而且都很貴。他說，他們以前有時候不小心用了一張照片，都要賠上好幾萬。

