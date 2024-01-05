日本僑胞親歷強震：餐館復工、藝術品遭破壞

圖為雕像從不高處的供台上掉下來。（來源：中國僑網） 中評社北京1月5日電／據中國僑網報導，“地震發生時，我感覺房子要塌了，所幸劇烈晃動過後，並無大礙，但我美術館中的雕塑卻遭破壞，餐館中器物也受到損失。”石川縣華僑華人聯誼會會長魏賢任接受小僑採訪時說道。



當地時間1月1日下午，日本石川縣能登半島發生7.6級地震。據日本東京廣播公司（TBS）最新消息，截至目前，地震已造成至少30人死亡。



“正在收集華僑華人受災情況”



“我來日本已有35年，這是我經歷過持續時間最長、震感最強烈的一次地震。”魏賢任說，據不完全統計，石川縣在住、在學、在職的華僑華人有4000多人。現在中國駐名古屋總領館已經組建地震關注群，正在收集華僑華人的受災情況，石川縣華僑華人聯誼會也幫助總領館收集信息。



“交通正逐步恢復”



“2日上午，石川縣高速公路尚未開放，但普通的道路並未實施管控。”魏賢任介紹，當地部分道路出現塌陷，政府正在對道路、橋梁和火車站進行檢修，經過檢查後，交通將逐步恢復。



“災難級別可控，請災區外同胞暫勿輕舉妄動。”



“雖然有部分地區斷水斷電，但是當地政府和相關部門正在緊急調查和處理。”魏賢任表示，災害級別是可控的。希望災區外的有心同胞，暫時不要熱心趕來，不要著急給災區送救援物資，以免造成交通堵塞，因小失大。

