趙少康赴“立院”宣布醫護政策　要幫護理加薪

國民黨2024大選副手趙少康。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電（記者 俞敦平）中國國民黨2024大選副手候選人趙少康表示，因為他親身經歷了醫護人員的辛勞和不公平的待遇。因此如果當選將在三個月內，推動每月增加全台護理人員新台幣一萬元的津貼，並且提高健保點值到一點一元的水準，以解決醫療體系的危機。



國民黨2024大選副手候選人趙少康5日上午睽違近30年重回“立法院”，特別選在“立法院”召開“護理加薪、侯康實現”政見發表會。國民黨團總召曾銘宗、“立委”賴士葆、費鴻泰、吳斯懷、溫玉霞，醫師出身的不分區“立委”候選人蔡明忠和“立委”候選人林金結以及護理師全聯會理事長紀淑靜、副理事長林綉珠和秘書長曾修儀出席。



趙少康表示，他的父母都因為肺腺癌過世，他在醫院陪伴雙親的過程裡，看到醫護人員如何用心地照顧病患，他感受到他們的辛苦和責任。他認為，醫護人員是醫療服務的基石，他們應該得到合理的薪資和尊重，而不應該被剝削和壓榨。他指出，醫護人員在醫院和衛生界的地位是比較弱勢的，他們的權益容易被忽視和侵害。他說，如果政府不改善醫護人員的工作環境和薪資，就會造成醫護人員的流失和不足，這將嚴重影響醫療體系的運作和品質。

