蘭德集團倡建新“二軌對話”為中美共存探路

蘭德智庫報告倡議建立著眼美中長期共存的二軌對話 中評社華盛頓1月5日電（記者 余東暉）在中美溝通對話中，兩國專家學者之間的“二軌對話”起到重要作用。蘭德集團最近發佈研究報告建議，中美應當建立新的著眼於中長期的“二軌對話”機制，為中美兩個大國的長期共存探索路徑。



蘭德集團最近發佈題為“美國和中國：設計共同的未來——二軌倡議設計共存議程的可能性”的調查研究報告。蘭德研究員柯莉根（Amanda Kerrigan）、康麗雅（Lydia Grek）、馬紮爾（Michael J. Mazarr）通過與主持過一點五軌和二軌美中對話的十幾位美方學者和專家進行討論，並分析了雙方公開言論，探討二軌對話的價值和效用。他們的結論是，為了阻止美中關係的下滑，需要一項著眼於長期共存的新的二軌努力。



這項研究的背景是，美中“零和”競爭加劇，雙方互不信任強化，扼殺了一點五軌和二軌對話的影響。作為中美對話的長期趨勢，在特朗普上台之前，一點五和二軌對話曾達到高潮，但2017年後隨著美中關係急劇惡化，這種對話也深受影響。特別是新冠疫情阻斷了人員來往，雙方這種對話也陷入低潮。近期隨著兩國人員往來和雙方對話的恢復，專家學者之間進行一點五軌和二軌對話的興趣重新燃起。