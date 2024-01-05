蕭美琴掃桃園6選區　拉抬綠選將選情

蕭美琴陪彭俊豪車隊掃街拜票，曾任桃園市長的“行政院副院長”鄭文燦也站上宣傳車一起在桃園掃街。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月5日電（記者 盧誠輝）民進黨2024副手候選人蕭美琴今日到桃園市輔選，車隊掃街橫掃桃園6個選區，積極拉抬綠營6位“立委”候選人選情。



桃園市人口約230萬人，共有6席“立委”，藍綠各有3席，民進黨目前有爭取連任的第一和第二選區“立委”鄭運鵬與黃世杰，還有第六選區遭民進黨禮讓與推薦的無黨籍“立委”趙正宇，將對決中國國民黨在第一選和第二區推出的桃園市議員牛煦庭與涂權吉，和長期擔任桃園市議會議長邱奕勝秘書的邱若華。



蕭美琴今日上午先到桃園市楊梅區出席黃世杰舉辦的“女力見面會”，緊接著又要趕往平鎮區陪同民進黨桃園市第五選區“立委”候選人劉仁照車隊掃街，再到中壢區陪同民進黨桃園市第三選區“立委”候選人彭俊豪車掃，中午同樣在中壢區陪同趙正宇車掃。



今日下午蕭美琴則會到桃園區陪同民進黨桃園市第四和第五選區“立委”候選人范綱祥與鄭運鵬掃街，晚上還要趕到新北市林口區出席民進黨新北市第一選區“立委”候選人何博文舉辦的“金曲之夜晚會”，再到三重區出席民進黨新北市第三選區“立委”候選人李坤城的音樂晚會。蕭美琴一天連跑8個行程，積極拉抬綠營小雞選情。

