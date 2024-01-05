連勝文諷賴競選片　要把台灣這輛車開去對撞

連勝文5日到南投輔選國民黨“立委”候選人游顥。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月5日電（記者 方敬為）民進黨賴蕭配日前發表“在路上”競選影片，蔡英文將車鑰匙交給賴清德象徵交棒傳承，中國國民黨副主席連勝文今天對該影片評論表示，賴清德稱“中華民國憲法”是災難，代表自始至終都不認同“中華民國”，台灣這輛車未來若交給賴駕駛，絕對會變成失速飛車、暴衝狂飆、對撞，台灣人民不要瘋狂的人擔任駕駛，13日要選出侯康配，換個駕駛把台灣帶向康莊大道。



連勝文5日到南投輔選國民黨“立委”候選人游顥，針對賴蕭配競選影片“在路上”的內容嘲諷，賴清德接手駕駛很可能把整輛車開去撞壞掉！



連勝文說，民進黨這些人不管是駕駛汽車還是帶領國家都很危險，尤其賴清德說了“中華民國憲法”是災難，還沒坐上駕駛座，就掀起國際波瀾，想必未來賴若當選一坐上車子就是狂飆，要把台灣帶去跟大陸方面對撞，相信多數台灣人民不想搭上賴清德的失速飛車走向滅亡，我們希望台灣要換一個駕駛，轉向一個康莊大道，這也是國民黨真正要做的事情。



連勝文批評，賴清德身為“中華民國總統”候選人，卻不認同“中華民國”，甚至還說過“中華民國”是神話、“憲法”是災難等荒謬言論，其實講出來的就是心裡話，賴清德主張激進的“台獨”40年，可能連睡覺都在想這個事情。

