專項助力　保障農民工工資按時足額發放

（來源：新華社） 中評社北京1月5日電／據人民網報導，保障農民工工資按時足額發放，事關廣大農民工切身利益和民生福祉，事關社會公平正義與和諧穩定。習近平總書記對此高度重視，2023年12月在廣西考察時強調，“注意解決農民工欠薪問題”。2023年中央經濟工作會議要求，“保障農民工工資按時足額發放”。歲末年初是欠薪問題易發高發期，如何切實維護農民工合法權益？相關保障制度怎樣落實？在根治欠薪方面有何創新探索？人民日報記者在多地進行了採訪。



加強源頭治理——



項目部有了“農民工工資維權中心”



“多虧了項目部的‘農民工工資維權中心’，我和工友才能要回兩個月的工資。”回憶起不久前討要欠薪的經歷，湖北籍農民工徐光法感慨道。



2023年6月，徐光法經老鄉介紹，來到河北省石家莊市裕華區某醫院工程項目務工。“我們一共6個人，來之前跟工頭馮某談好了每天工資300元，可是幹了兩個月，一直沒拿到錢。中間找過工頭幾次，他一直推脫。後來我們看隔壁宿舍工友都發錢了，真是急得很！”



看他們著急，有工友提醒他們，可以去項目部的“農民工工資維權中心”反映情況。“農民工工資維權中心”就設在項目部一樓，工作人員、項目總包單位勞資專管員王軻傑等人耐心聽取了工人們的訴求，一邊安撫他們的情緒，一邊立刻啟動調查協調機制，聯繫相關人員，摸清具體情況。



“我們對項目參與人員情況基本都比較熟悉，當天就聯繫上了農民工口中的馮某。”王軻傑回憶。原來，馮某是該項目其中一個分包單位下屬的班組長。為加快施工進度，馮某未經總包單位允許，私自招攬徐光法等人前來務工，且未帶領其經實名制通道進入工地施工，導致6人考勤情況未被記錄。

