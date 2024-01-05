賴指反廢死是大陸介選　朱立倫諷蕭咳嗽也是

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月5日電（記者 張穎齊）新北市國中生割頸案掀死刑存廢討論，受害者家屬沉痛呼籲，堅決反對廢除死刑，但民進黨2024候選人賴清德卻指，特定臉書協同使用帳號將新北割頸案連結廢死是大陸介入選舉。國民黨主席朱立倫5日大酸，民進黨只會抹紅了，那車開不好是不是大陸介選？賴清德頭髮不是很整齊是大陸介選？民進黨副手候選人蕭美琴咳嗽也是大陸介選？死刑存廢又與大陸介選何干？台灣變成抹紅奧步王國嗎？



國民黨“立委”候選人鍾小平5日中午邀請到朱立倫、國民黨台北市長蔣萬安等人與他一同在台北市議會籃球場，進行KMT隊對上南山高中的籃球友誼賽，國民黨副秘書長江俊霆、黨發言人楊智伃、台北市議員李傅中武、林杏兒、耿葳等也到場。



朱立倫會前接受媒體聯訪，他表示，賴清德說探討死刑存廢議題是大陸介選，那開車開不好也是大陸介選？（諷刺蔡英文、賴清德、蕭美琴拍的《在路上》影片），賴清德頭髮不是很整齊、蕭美琴咳嗽也都是大陸介選？民進黨只剩抗中保台這招，這招去年就破功，還在想辦法進化，他要呼籲所有媒體、司法單位不要配合這爛招，死刑存廢與大陸介選有何關係？賴害怕選情危急，只想到抹紅、抹黑。



記者問，台中市也有里長赴陸旅遊被檢調約談，旅行業者也被調查。朱立倫痛批，民進黨只剩抹紅、抹黑兩招，用大陸介選、檢調介入、介入媒體打壓，想必到法院後都是無保請回，但運用媒體來大做文章，可能所有與對岸台商、台胞、台生有聯絡的朋友也都是大陸介選，這所有的爛招，都顯示民進黨恐懼，8年來有太多貪污舞弊，所以唯有透過國民黨候選人侯友宜、趙少康當選，可把這些貪污舞弊給清理，民主的可愛就是透過政黨輪替，把民進黨弊案全揭發。

